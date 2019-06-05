日本牧場草泥馬剪毛造型超爆笑　秒變波板糖　光脫脫貓咪放棄貓生

天氣開始炎熱，人要換季，動物都是時候剪毛了！日本一個牧場近日替場內的草泥馬剪毛，並將其最新造型拍照放上網，只見毛聳聳的頭配上光禿禿的身驅，超搞笑的對比惹得網民瘋傳，脫毛照上載短短3日已獲20萬個讚好。

日本一個牧場近日替場內的草泥馬剪毛，並將其最新造型拍照放上網，爆笑造型引起網民瘋傳。（Twitter「nonbirialpaca」截圖）

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每年6月，日本一個牧場「イワナの里」就會替草泥馬們剃毛，毛茸茸的草泥馬本來可愛有趣，但剪毛後的模樣更爆笑，頭部保留厚厚的毛髮，露出瘦削光滑的長頸及身驅，猶如波板糖一樣。牧場日前將一年一度的草泥馬剃毛後的照片，放在Twitter分享，引得過十萬網民瘋狂讚好，大呼「太可愛了！」

「イワナの里」牧場位於日本福島縣郡山市，場內共有近30隻草泥馬，牧場還可以提供場地舉行婚禮，附近亦設有溫泉酒店。

貓奴上載主子剪毛後的照片，令人爆笑。（Twitter「mizukiakari1001」圖片）

↓↓↓ 網民紛紛po毛孩剃毛後模樣 ↓↓↓

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除了草泥馬要剃毛，有貓奴近日亦在Twitter上載一張替主子剪毛後的照片，只見貓咪光脫脫的身體，一臉無奈的樣子惹人爆笑，其他網民亦紛紛貼出替毛孩剪毛後的照片，笑稱牠們一被剪毛就會充滿絕望感。