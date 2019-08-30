俄17歲沙排少女遭警輪姦　3警遭解僱拘捕　普京斥「令人髮指」

俄羅斯發生一宗警察輪姦未成年少女案件！當地時間本月25日（周日），一名17歲國家級沙排女運動員，在賽後與一名男性在沙灘上親熱時，突有3名警察走近，男子見狀迅速逃去，警員要脅要控告少女在公眾場所進行淫穢行為，又威嚇要將事件告知其教練。少女擔心運動員生涯受影響，結果在沙灘上被2名警員輪姦，另一名警員則負責把風。事件被揭發後，3名涉事警員即時被解僱及拘捕。俄羅斯總統普京的發言人在克里姆林宮公開譴責事件，形容有關行為「令人髮指」。

涉嫌輪姦少女的28歲警長Leonid Palanchuk已被開除及拘捕，圖右為他的妻子。（Twitter圖片）

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事發現場位於俄羅斯黑海沿岸的渡假小鎮阿納帕（Anapa），當地正舉行全國排球錦標賽，來自莫斯科、化名為「K」的17歲少女是國家級女排運動員，在本月25日比賽後，與一名男子在沙灘上散步，其後開始有親熱舉動。

少女與男子打得火熱之際，3名警員突然走近，男子馬上逃跑，而少女則跌倒，當場被警員制服。警員指少女犯了公眾場所進行淫穢行為，原需將她拘捕帶署，但卻當場起色心，威脅要控告她，並把事情告知她的教練，其間要求少女為他們口交。少女擔心運動員生涯因此斷送，在威迫下被其中2名警員輪姦；據報另一名警員負責把風，沒有直接參與性侵。

俄羅斯傳媒未有透露該名17歲沙排女將的名字。（示意圖／資料圖片）

事發後，少女的好友在社交網站透露事件，指少女被侵犯後跑回宿舍內痛哭，最後她鼓起勇氣把事件告訴教練，教練認為事態嚴重，馬上報案。俄羅斯傳媒報道，3名警察分別為26歲的高級警長Rustam Naniz、兩名同為28歲的警長Leonid Palanchuk及Aliy Kazanchiz，其中Aliy Kazanchiz沒有直接參與性侵，但卻為2名同袍把風。3人被即時解僱兼拘捕。俄羅斯警方指他們干犯「強迫未成年人士性交罪」。

其中一名被告警員的代表律師稱，少女當晚和男友人在沙灘上親熱並性交，3名警員拍下了畫面，聽到少女求饒後已將她釋放，辯稱沒有將她強姦。

俄羅斯總統普京的發言人在克里姆林宮公開譴責事件，形容涉事者的行為「令人髮指」。(資料圖片)

普京的發言人佩斯科夫在克里姆林宮發聲明，形容3名警察犯下的罪行「令人髮指」，如果3人被判有罪，必將面臨刑事處分。據悉，普京在8月16日前住阿納帕的沙排場參觀，視察了U-17錦標賽的賽地。

（綜合）