被要求解鎖查手機電腦　好友留言連累　哈佛新生無辜遭拒入境

巴勒斯坦籍17歲哈佛大學新生艾加韋（Ismail Ajjawi）上周五（23日）從黎巴嫩（Lebanon）抵達美國波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport），隨即遭到美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection；簡稱CBP）人員拘留，並發現其好友曾在社交網站發表反美言論，結果連累他被拒入境。

艾加韋事後向哈佛大學學生報《Harvard Crimson》表示，當日搭飛機抵達波士頓機場後，當局一名女職員拘留了他約8個小時，對方不斷查問他有關宗教信仰的問題，並要求他解鎖手提電話和電腦。

艾加韋稱：「接受檢查約5個小時後，她將我叫去另一個房間，然後開始對我破口大罵，她說在我的朋友名單上發現有人曾經發表反美的政治觀點。」艾加韋覺得非常無奈，強調從未發表過任何政治言論，且自己不應因朋友的言行而受懲罰，「我與這些言論無關，亦沒有讚好、分享或留言，因此我不應須要對朋友的言論負責」。

最終艾加韋的學生簽證被註銷，當局事後證實艾加韋的確被拒入境，並回應稱是根據審視所得的資料判斷艾加韋不能入境，其餘細節則未有透露。

哈佛大學發言人斯温（Jonathan L. Swain）表示，學生被拒絕入境的情況非常罕見，2017年1月曾有兩名哈佛學生及兩名學者被拒入境，而當時正值美國總統特朗普簽署行政命令，拒絕7名穆斯林國家人士入境；哈佛大學正與艾加韋的家人及有關官員聯絡，嘗試解決問題。

據悉，艾加韋已被遣返至黎巴嫩，目前他正透過律師尋求早日解決簽證問題，以趕及9月3日開學。