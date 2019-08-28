入境美國主動申報攜帶避彈衣　中國留學生被註銷簽證原機遣返

據美國《世界日報》27日報道，一名就讀美國密歇根州某大學的中國留學生，在從中國返回底特律國際機場時，疑因攜帶避彈衣，遭美國海關詳細搜查。 據悉，這名中國留學生入關時主動申報攜帶防彈背心，但海關執法人員仍拒絕讓他入境，並注銷其美國簽證，隨後將他原機遣返。

美國海關和邊境保護局檢查旅客行李。（示意圖/資料圖片/U.S. Customs and Border Protection）

報道稱，這名中國留學生抵達底特律機場排隊準備入關時，被隨機選上進行二次安檢，他當時曾主動申報行李攜帶了一件避彈衣，但海關人員獲知後，立即對他進行全面搜查。該學生說，包括他的隨身電腦、手機等電子產品，全部遭到海關開機檢查，隨後並將這些電子產品扣留。

該學生表示，他相信自己的物品已經送到美國反恐組織進行檢查，但不認為自己有任何違法行為。他說攜帶避彈衣是要自己使用，也沒有任何惡意企圖，被拒絕入境覺得很無辜。

報道同時指出，該名學生在密歇根州擁有持槍證，是否因此遭質疑避彈衣用途無法獲得海關確認。而美國海關及邊境保護局官網指出，攜帶輕型的防彈背心（soft armor vest）入境沒有限制，但高性能的重型避彈衣則不在可攜帶入境的物品名單內。

美國海關和邊境保護局檢查旅客行李。（資料圖片/U.S. Customs and Border Protection）

根據報道，一名王姓律師說，一般旅客因為各種原因遭美國海關拒絕入境時，海關都會對其提供兩種選擇，那就是「先入關進移民監獄待審」，或「直接接受遣返」。而由於很多人不清楚自己被關進監獄後，究竟要等待多久才能開庭審理，也不知道多久才會釋放，所以大多數旅客在遭拒入境後，會選擇原機遣返。

王律師還稱，由於這名學生的美國簽證已經被取消，即使未明確禁止他重新申請美國簽證，但恐怕短期內要再拿到美簽的困難度很高。

（世界日報、海外網）