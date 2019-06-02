Facebook、IG 留言都要睇？美國簽證須上報社交媒體資料審查！

去美國旅遊／工作，機票、酒店等等問題，用金錢即可以解決到，但講到申請美國簽證，那才是真正的麻煩。而據最新消息指，這個申請程序日後將會煩上加煩，因為「社交媒體」會納入必須要提供的資料之一，意味著各位申請人又要再多花一段時間完成表格了。

根據美國國務院的最新公布，往後絕大部份的美國簽證申請人，都需要提供他們使用超過5年的電話號碼、電郵地址、國際旅行以及驅逐出境紀錄等，還有就是5年內使用過的社交媒體資料以作有關當局審查之用，名單除了包括facebook、Google+、Instagram、LinkedIn，甚至新浪微博、QQ、騰訊微博和優酷等中國軟件。當然這不止是和香港人有關，世界各國如俄羅斯、中東、南美及東歐等地區人民所使用的社交平台都必須申報。當局指如申請人被查出有所隱瞞或資料失實，即有機會被拒絕申請，所有海外人士要簽證前往美國工作或旅遊的都不例外，只有極少數經外交渠道申請的簽證可獲豁免。

是次的改動由美國總統特朗普牽頭，早在 2016 年他競選總統時就已經提倡對簽證個案作更強審查，更指出申請人應有一定的英文水平以及通過公民考試。（BBC新聞截圖）

在此前，美國只要求部份來自受恐怖組織控制的國家之申請人提供社交媒體資料，但國務院在公告中提到，他們一直為保護美國公民而不斷研討整個審查機制，而今次針對社交媒體政策的改動自然就是出於這個考慮，新措施於今年6月起正式生效，當局估計新措施每年將影響1470萬人。

雖然驟聽這措施只不過出於安全考量，然而有組織就指出社交媒體審查成效未明，擔心最終只會導致申請人對自己的社交言論作自我審查、變相影響言論自由。

資料來源：BBC