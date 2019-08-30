【100kg女友】情定小鮮肉「幸福肥」至220磅　婚後5月公布懷孕照

內地網紅情侶「羊羊羊」和「我是小可愛」憑抖音片爆紅，男方是高顏值「小鮮肉」，把原本體重僅42.5公斤（94磅）的女友「儲肥」至100公斤（220磅），是名副其實的「幸福肥」，二人經常在網絡甜蜜放閃。一胖一瘦的組合引來大批網民關注，亦惹來不少批評，但無阻2人拉埋天窗，今年3月正式結為夫婦，近日他們更於微博宣布準備迎接新生命，「謝謝你讓我們有了新的身份，這種感覺真的很奇妙」。

新婚不久的山東網紅「羊羊羊」與女生「我是小可愛」近日於微博宣布準備迎接新生命。（微博圖片）

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「我是小可愛」於本月10日於微博上正式宣布懷孕。（微博圖片）

來自山東的男網紅「羊羊羊」與女生「我是小可愛」不時於抖音及微博放閃，分享2人一起的生活小事。網民經常大讚他們非常幸福，「我是小可愛」亦被老公「羊羊羊」餵胖，成了「幸福肥」代言人，體重由42.5公斤（約94磅），急增逾倍至100公斤（約220磅），甜到漏的愛情故事羨煞網民。

「我是小可愛」於本月10日在微博上正式宣布懷孕，相中她拿着超聲波圖片和老公開心自拍，她在帖文寫道：「寶貝，爸爸媽媽歡迎你來到這個世界，我們一定會把最好的愛都給你，謝謝你讓我們有了新的身份，這種感覺真的很奇妙、很美好。望你健康成長平安快樂等待你的到來」。

山東網紅「羊羊羊」與「我是小可愛」今年決定結婚↓↓

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「羊羊羊」與「我是小可愛」至今一起4年，雖然女方身材引來外界批評，但無損二人感情，他們今年3月更正式宣布結婚，踏入人生新階段，女方於微博上載當時求婚片段，感動大批網民。他們婚後依舊於社交媒體分享甜蜜生活，繼續大放閃光彈。

求婚全過程

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不少網民留言向他們送上祝福，「見你們一步步走到今天，又有小羊羊羊了，真的激動死了」、「歡迎寶貝的到來，等你生下來一定是最幸福的寶寶」、「恭喜啊」。小可愛也感動回應：「何德何能，從我戀愛到結婚到懷孕，上輩子不知道積了什麼德，這輩子會有這麼多人喜歡我們」。

（微博）