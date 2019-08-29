東莞商場天幕破裂　積雨「瀑布式」傾瀉而下　途人被拋到2米遠

早前颱風白鹿為廣東帶來豪雨，廣東東莞一個商場就因積水導致天幕塌陷，當中可見大量雨水如瀑布般從天花瀉下，波及正在商場內逛街的多名途人，一名女子更被水衝擊至2米外，事故最後導致2人受傷。

據網上流傳影片所見，突然一瞬間大量雨水如瀑布般從天花瀉下，更如海嘯沖向行人。（網上圖片）

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事發於周日（25日），廣東東莞石龍鎮匯星商業中心，因暴雨天幕突然破裂，大量積水傾瀉而下。據網上流傳影片所見，突然一瞬間大量雨水如瀑布般從天花瀉下，更如海嘯沖向行人，有人被雨水巨大的衝擊力推到1、2米外，並滑倒在地，場面非常驚險。

沖積水突然傾瀉而下致3樓走廊的玻璃碎裂，事件導致2人摔倒擦傷，護欄玻璃破裂，目前受傷行人入院治療後均已回家。商業中心負責人表示，設計公司曾保證幕布不會輕易破裂，目前商場已拆除樓頂幕布。

廣東東莞一個商場因積水導致天幕塌陷。（網上圖片）

不少網民對事件都感到震驚，有人稱「現實版死神來了」、「一天看見兩則屋頂掉落的新聞，物業公司不能長點心，不要光收錢」、「太可怕了」。

（綜合）