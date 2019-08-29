怕她等不到　孫女帶婚紗拍最後合照　102歲祖母圓願27日後離世

婚禮是人生其中一個最重要的時刻，當然希望所有家人能見證這一刻。美國一名準新娘，因為祖母已102歲，無法坐飛機遠行，參加孫女的婚禮，準新娘於是準備了一次驚喜之旅，從德州飛到其祖母在佛羅里達州的護老院，並安排了攝影師捕捉珍貴時刻。拍攝後27日，祖母安詳去世了。

準新娘Tara Foley從德州飛到祖母所在的佛羅里達州，並安排了攝影師，幫她拍下了一系列和祖母的合照。（Tara Foley fb圖片）

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準新娘Tara Foley一直和102歲的祖母Stasia感情很好，甚至在2018年尾時還特別製作一條影片，拍攝奶奶的日常生活，今年一月Tara得知祖母正接受臨終關懷，祖母一直夢想參加她的婚禮，但因身體不適合搭飛機遠行，只能放棄參加。

Tara因此計畫一個驚喜，她瞞着所有家人，帶着婚紗，從德州飛到祖母所在的佛羅里達州，並安排了攝影師，幫她拍下了一系列和祖母的合照，照片中也能感受到兩人的親情，十分溫馨。Tara也表示，「祖母的笑容永遠刻劃在我的腦海裹，她對我的愛也會永存心中。」她指彼此都知道「這是我們最後一次見到對方，她用雙手抓住我的臉頰，直視着我說『我非常愛你』」。

婚禮當天早上，Tara才拿出自己穿著婚紗與祖母的合照，讓家人們當場淚崩。（Tara Foley fb圖片）

拍完這組照片27天後，奶奶就安詳辭世。祖母去世後，Tara如期舉辦婚禮，婚禮當天早上，Tara才拿出自己穿着婚紗與祖母的合照，讓家人們當場淚崩。後來Tara將照片分享到facebook，獲逾170萬個讚好，不少網民大為感動，「如此美麗」、「對你們兩個人來說真是個美好時光」、「多麼美好的回憶」、「我哭了」。