台女打沙包「真面目」片段瘋傳　網民嚇窒：不要得罪另一半

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不少人常常會用「母老虎」來形容女生的個性，可想而知平常雖然會覺得有些女孩子看似生性嬌弱，但生氣起來可是很可怕的啊XD！近日有位網友就分享一段影片，畫面中女生在拳擊遊戲機台前面精準的揮拳，讓眾人都看傻眼，也讓很多男網友表示：真的腿都軟了…

各位廣大的男性同胞，請多對女友、媳婦、老婆好點！平常瓶蓋都打不開的她們，認真起來是這樣的...

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男森們覺得怕怕（即睇網民留言▼▼▼）

出拳架勢太專業…（即睇網民留言▼▼▼）

可能被代入的對象，皮都要繃緊點啊(ㆆᴗㆆ)（即睇網民留言▼▼▼）

這也讓很多人想起，自己與另一半當初約會的美好光景，一開始對方都是吃得少、力氣也小，不過隨著後來「真面目」逐漸暴露，不要說瓶蓋了，連扭開頭蓋骨都不是問題啊啊啊（即睇網民留言▼▼▼）

連懷孕的媽媽都自白可以把老公過肩摔了，可見人被激怒的時候潛力真的無極限啊（誤）為了自己的「人身安全」，大家都要用愛與包容好好照顧自己的另一半喔ˊ_>ˋ

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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