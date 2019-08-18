你的精子健康嗎？中醫調理改善精蟲品質　受孕機率大大提升

根據台灣國健署統計，國內罹患不孕症的比例約10-15%，也就是每7對夫妻就有1對有不孕問題；而男性因素所導致的不孕症比率約30-40%，其中造成男性不孕的原因，如精蟲數量少、型態不良、活動力差的「蟲蟲危機」尤其常見。

為此，台南市立醫院蔡良敏院長召集中醫部組成不孕症專家團隊，耗時4年多時間，證實中醫藥確實可以有效提升精蟲品質，進而增加受孕率。

不孕症專家團隊研究證實中醫藥有效提升精蟲品質，進而增加受孕率。（Upslash@johnlooy）

你的精蟲健康嗎 精蟲品質評估有指標

根據2010年世界衛生組織指出，正常精蟲其酸鹼度pH值7.2- 8.0、體積至少1.5ml；精蟲濃度1500萬/ml以上、精蟲正常型態4%以上，活動力40%以上，且液化時間小於60分鐘。但隨著晚婚、壓力、飲食和環境污染等影響，男性的精蟲數量和品質正在逐漸降低。

精蟲品質差 狂嗑海鮮也無效

精子品質不良患者一般會大量吃蝦、蚵等海鮮食物，但往往療效還沒出現，卻出現高膽固醇和高尿酸等問題；也有選擇服用鋅、Q-10或昂貴的保健食品；但最後只能求助單一精蟲顯微注射（ICSI）達到受孕的目的，然而即使是利用現代最新醫療也有不少患者無法受孕成功。

中醫助改善精蟲品質 研究論文登國際期刊

中醫部王淑秋醫師和張烱宏醫師表示，研究團隊利用中醫體質辨證分型治療模式，結合現代科學檢驗數據當佐證，發現中醫治療組精蟲濃度增加14.3 million/mL、活動力增加20.4%、型態增加38.1%；由此結果證明中醫藥確實可以有效提升精蟲品質，進而增加受孕率，以利翻轉不孕人生，為台灣少子化盡一份心力。該研究成果登上「Journal of Clinical Medicine」國際期刊，並榮獲中醫師全聯會年度優良學術論文獎和國外期刊組兩大殊榮。

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