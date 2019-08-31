大叔搭巴士食串燒亂拋垃圾　網民鬧爆：無公德心！

連小朋友都知道乘搭交通工具時禁止飲食，但總有人無視規則只為滿足一己私慾。有網民近日搭巴士遇到一名大叔坐在上層最前排邊看風景，邊吃着熱辣辣的串燒，相當享受。樓主指目撃大叔見他吃完串燒後，把垃圾連膠袋隨意掉在地上，樓主自認膽小怕事所以不敢作聲，只拍照記錄惡行。不少網民批評大叔超自私，「啲廢老無公德心到呢」。

坐在巴士上層車頭位置的樓主發現旁邊一名大叔邊吃串燒邊看風景，懶理其他乘客，更亂跑垃圾落地。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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該網民於facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」上載相片，表示前晚（31日）乘搭城巴681，樓主坐在巴士上層最前排，發現坐在另一旁的大叔在吃串燒，相中可見他邊吃串燒邊看風景，懶理其他乘客。

樓主目撃大叔把垃圾隨意掉在地上，但未敢勸喻。他又指，及後有乘客要坐在大叔旁邊的空位，但他沒有撿垃圾的意識，直接一腳把垃圾掃向後方扮「冇事」，樓主坦言：「小弟不才，礙於近日繃緊的氣氛及小弟膽小怕事，直到落車都未敢請大叔執拾自己的垃圾」。

樓主更目撃大叔把垃圾隨意掉到地上，但未敢勸喻。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

大批網民怒罵大叔毫無公德心，「嘩......落車掉垃圾有幾難」、「一句講晒，自私友」、「公德呢家嘢唔係個個都有」。亦有網民認為在車廂進食不是問題，但最重要有手尾，「食嘢我覺得冇問題，但係唔好製造手尾麻煩人」。

不過亦有網民希望樓主下次遇上類似事件要出聲，「叫人掉垃圾啫，唔洗驚喎」、「見到呢啲人唔出聲真係唔得」。樓主最後亦在帖文寫道：「希望認識大叔的朋友，能向他勸說一下什麼是文明。愛護香港，靠大家。」

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）