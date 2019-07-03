美國兩女賊偷包裹　得知係自閉童禮物即親自歸還兼寫信道歉

沒人想遇賊，惟美國一名設計師，近日竟遇上令他欣慰的良心賊人。該名設計師早前接到訂單，為一名患自閉症及確診腦瘤的5歲男童準備打氣禮物，沒料其設計的禮物送抵其家門時，包裹卻被兩名女賊人偷走。設計師將閉路電視片段放上網望賊人看到交還，沒想到真的成功，賊人看到相關消息後親自將包裹物歸原主，更附上道歉字條，引起網民討論。

美國一名爸爸日前打算為患自閉症及確診腦瘤的兒子打氣，訂購了一條摔角冠軍腰帶作為禮物，沒想到過程中遇到失竊再經歷失而復得。（fb「Tim Vick Sr」圖片）

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美國設計師莫雷拉（Sergio Moreira）日前接到一名爸爸的訂單，指其患自閉症的5歲兒子維克（Timmy Vick）近日證實有腦瘤，故希望為喜歡摔角的他購買一條WWE世界摔角冠軍款式的腰帶作為打氣禮物，並請他代為修改設計。

上周一（24日）下午，摔角腰帶送到莫雷拉的家門，當時他剛好外出去看摔角比賽，回家後竟發現包裹不知所蹤。他翻看閉路電視片段，發現兩名年輕女子曾到其家門前偷走包裹，並上了一輛藍色私家車逃去。

患自閉症的5歲男童維克近日證實有腦瘤，其爸爸希望為喜歡摔角的他購買一條WWE世界摔角冠軍款式的腰帶作為打氣禮物。（fb「Tim Vick Sr.」圖片）

兩名賊人得知事件，立即將包裹交還予莫雷拉。（fb「Serg More」圖片）

莫雷拉將片段上載至網上，並聯絡當地傳媒，希望讓賊人知道，包裹內的腰帶是送給小男孩的打氣禮物，期望對方能夠交還，表明自閉男孩的爸爸無力再次購買新的腰帶。當地警方得知事件後，協助調查外亦於facebook專頁轉載相關帖文及片段。

數日後，莫雷拉坐於家門時，突然發現閉路電視片段中曾出現的藍色私家車，兩名被拍到偷走包裹的女子下車，慢慢走向其家門方向，他坦言當時感到有點緊張，「我不知道他們的意圖是甚麼，可能她們專程開車來，是為了報復我把她們的樣子放到新聞上，或是其他原因，誰知道呢？」。

兩人向莫雷拉歸還偷走的包裹，並附上道歉信。（fb「Serg More」圖片）

沒想到，兩名女子走到莫雷拉面前時哭了，指自己無家可歸並染有毒癮，之前亦只能於朋友家中借宿，當朋友看到電視片段，便將她們趕走。兩人之後歸還偷走的包裹，並附上道歉信，當中寫道：「我們很抱歉拿走你的東西，其實我們從來沒有想過要偷一個生病的5歲兒童的物品，我為自己感到羞恥。」

莫雷拉對於兩名賊人願意道歉感到欣慰，決定不追究事件，只在fb交代已找回包裹的事，不過當地警方仍繼續尋找兩名女子。至於維克的爸爸事件則稱，雖然仍對賊人行為感到有點憤怒，但為事件能圓滿解決感到開心，「我非常高興，這是你經常聽到的事情，但你永遠不會想到它會發生在你身上」。他又說，現時最希望兒子得到腰帶的陪伴，能順利擊退病魔。

（每日郵報、今日美國報）