【元朗黑夜】自稱999接線員：當晚3區20多人聽電話　點解要我哋擋

周日（21日）元朗發生無差別襲擊事件，大批白衣惡漢手持鐵通、木棍等武器，衝入元朗西鐵站見人就打，警方卻遲遲未到場調停，導致至少45人受傷1人危殆。事後不少市民表示當晚多次致電999熱線卻未能接通，更有接線員稱「驚就唔好出街」。警方日前（23日）指當晚新界北999報案中心在3小時內收到逾2.4萬個求助電話，遠超負荷，希望市民可以諒解。 不過，商台DJ潘小濤昨晚收到自稱是999接線員的市民爆料，稱當晚「冧咗半個server」，人手嚴重不足，3區僅20多人接聽電話，警方不派人員到場解決問題，並要求他們回覆報案人「收到報告，處理緊」，怒轟「前線警員去晒邊？」。《香港01》正就事件向警察公共關係科查詢，了解有關說法是否真確，暫未獲回覆。

周日大批手持武器的白衣惡漢衝入元朗西鐵站，其間見人就打，警方卻遲遲未到場調停。（資料圖片）

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昨日警司劉肇邦在facebook專頁表示，就元朗西鐵站內的暴力事件，新界北999報案中心由晚上10時半至凌晨1時半，3小時內已收到逾2.4萬個求助電話，平均每分鐘要應付133個電話，是平日每日平均數約10倍，遠超負荷。

商台DJ潘小濤昨晚在facebook專頁上載的私訊截圖，表示是「當晚嘅999接線員（警察通訊員）的澄清」，亦有一張職員證印有「香港警務處文職僱員身份證」、「警察通訊員 POLICE COMMS OFFICER」字眼，以證其身份，並以寫上「政府不代表我、工會不代表我、反對暴力！」及「香港人加油！」的紙條遮蓋個人資料。

該名接線員稱當晚有份接聽求助電話，狠批通訊系統「垃圾」，「24000個calls整冧咗半個server」，又指當日人手嚴重不足，3區總僅得20多人聽電話，「但999仍然盡忠職守無停止運作呀」！

最令他感不滿是被推上前線，「完全無視999應付緊大量電話都未肯派警察去解決問題」，指上層只是要求他們回覆報案人「收到報告，處理緊」，質疑警方不派人到場「要我哋幫你擋？」，斥責警方無心處理問題，形容當時除上環水深火熱外，999亦是最繁忙，「前線警察去晒邊？」。

他更指事件應屬「大型有武器毆鬥」，質疑警察未有立即派人支援，「就算唔夠人手要搵支援，EU commander應該都知係要去咗先㗎？」。該名接線員認為各人政見不需要一樣，但提醒其他公務員在大是大非前，要保持一個清醒不偏不倚的心，「因為我哋係公僕呀」。他指報案中心從來都是報案人與警察的磨心，雖然自己沒有能力改變警察的「所謂制度」，但會緊守崗位，「繼續盡心去聽你哋嘅電話，盡力做我可以做嘅事。」

（潘小濤fb專頁）