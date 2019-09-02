失眠搵Siri幫手數綿羊　網民以圖分享爆笑答案：我累了，先睡了

不少人亦曾試過失眠，有網民近日嘗試一爆笑方法，用Siri語音幫手數綿羊，結果它由1數到100隻羊，網民笑言沒想過Siri如此認真，反令自己更加睡不着。不少網民亦紛紛實測，發現不同電話中的Siri亦有不同性格，回應的答案亦不一樣，非常有趣，「你騙人，我的Siri不理我」、「我的Siri要我自己數」。

大圖_該網民近日在Dcard討論區發文，表示近日失眠，於是找Siri語音幫手，結果它竟然非常有耐性的數綿羊，由1數到100隻羊。（Dcard討論區圖片）

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該網民近日在Dcard討論區發文，表示近日失眠，於是找Siri語音幫手，結果它竟然非常有耐性的數綿羊，由1數到100隻羊，連樓主亦感驚奇：「真的是超級可愛的Siri，它真的會唸到最後，可是我還是沒睡着」。

大批網民見到樓主的有趣建議，亦紛紛用電話實測Siri的數綿羊有多「催眠」，但給果反而得出不同的答案，「很抱歉這超出我的能力範圍」、「正在幫你自動關機」、「我累了、先睡了，你自己想辦法」、「我可以幫你放點水晶音樂」。亦有網民稱經過多次嘗試，自己的Siri語音亦有數綿羊，爆笑程度十足。

不過，有部份網民指Siri語音陪睡失敗，「為什麼幫我接到搖滾電台」、「它完全不理我」，他們更笑言Siri語音幫助改善失眠的功能有待改善。

（Dcard討論區）