【健康百科】杜仲用途廣泛被喻植物黃金　鎮定安神可治頭暈失眠

文：曾廣志先生@中大中西醫（香港中文大學中西醫結合研究所藥房主管（發展）） 無論在醫師處方抑或是民間食療，杜仲都是十分常用的中藥材。在《神農本草經》中藥物分為上中下三品，杜仲被列為上品藥，經中被描述為「主腰脊痛，補中，益精氣，堅筋骨，強志，除陰下癢濕，小便餘瀝。久服身耐老。」其藥用歷史悠久，是名貴滋補的藥材，原產地分佈於河南、陝西、甘肅、四川、雲南、貴州、湖南和安徽等省區。

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杜仲入藥部分為其乾燥樹皮，皮厚度約3至7毫米，外表呈淡棕色或灰褐色，斷面有細密、銀白色且富有彈性的橡膠絲相連，這一特徵尤令人易認。其性味甘、溫、無毒，歸肝、腎經，有補肝腎、強筋骨、安胎之效。在傳統藥方中用於治療因肝腎不足引起的腰膝痠軟或疼痛、筋骨無力、陽痿、遺精、早洩、健忘、頭暈目眩、妊娠漏血、胎動不安等疾病。

現代藥理專家亦對杜仲進行大量藥理研究，發現杜仲的化學成分豐富，有木脂素類、環烯醚萜類、苯丙素類、黃酮類、多糖類及杜仲抗真菌蛋白，還富含多種脂肪酸、氨基酸、維生素、微量元素等多種成分。研究並發現，除傳統的主治功效外，杜仲還具有不少作用：

一．降血壓—含降壓成分包括松脂醇二葡萄糖苷、丁香脂素二葡萄糖苷、京尼平苷酸、紫丁香苷、 槲皮素等

二．降脂降糖—能降低血漿甘油三酯、膽固醇、遊離脂肪酸和低密度脂蛋白；黃酮醇糖苷可抑制糖化作用，杜仲多糖能起降血糖作用；杜仲提取物能顯著增加脂肪細胞的葡萄糖轉運和消耗、雙重調節人體骨代謝平衡及促進蛋白合成

三．抗腫瘤—主要是提高宿主免疫力、促使腫瘤細胞凋亡，並具有抑制非小細胞肺癌的潛能；杜仲總多糖具備很好的抗腫瘤活性及增強機體的免疫力

四．抗菌—所含的綠原酸能有效地抑制大腸桿菌和金黃色葡萄球菌

五．鎮定安神—改善頭暈失眠等症狀；杜仲葉採用不同的炮製方式均有鎮靜作用，複方杜仲片更具有明顯的鎮靜催眠作用

六．抗氧化作用—水提物對食用油脂和肉類具有良好的抗氧化作用，故可作為無毒副作用的食品添加劑之餘，而有一定的食療保健功效

杜仲醫療用途十分之多，圖為其啡色樹皮。（受訪者提供）

除了傳統入藥部分（樹皮），杜仲其他部位（花、葉、果實、根）的藥用有效成分與其皮相似，主要藥理作用亦相當接近，而杜仲葉更被納入2015年的藥典中以供使用。杜仲樹的樹皮、葉子及種子中均含有絲狀的杜仲膠，杜仲膠具有絕緣性強、耐水濕、抗酸碱、熱塑性好和形狀記憶等特性，在交通、醫療、通訊、國防、建築中廣泛應用。

由此可見，杜仲全身都是寶，而且用途廣泛，所以杜仲有「植物黃金」之美名。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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