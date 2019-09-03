哈佛校長開學禮講辭被回帶：高等教育確保學生辨別有人在胡說八道

暑假過後各大專院校在9月陸續開學，2年前美國哈佛大學（Harvard University）校長一篇開學禮致辭，近日再被回帶，獲多人分享轉載，校長德魯・吉爾平・福斯特（Drew Gilpin Faust）致辭時道出大學教育最重要的目標，就是「確保畢業生能分辨有人在胡說八道」，並在各種分歧與爭議聲中找到自己的道路。

2年前哈佛大學校長一篇開學禮致辭，近日卻被再成熱話。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

哈佛大學校徽有「Veritas」一字，是拉丁文「真理」的意思。（「Harvard」 ig圖片）

哈佛大學校長福斯特在2017年8月底，向2021屆新生致辭，談及大學教育應是怎樣、意味着什麼，又提到應如何在充滿挑戰和不安的時代看待大學的責任。福斯特表示大學是關於知識和對真理的追尋，而追尋真理需要持續驗證和重新評估，需要不斷的論證、挑戰和辯論。

她引述哈佛藝術與科學學院已故前任院長諾爾斯（Jeremy Knowles），諾爾斯認為高等教育最重要目標，就是確保畢業生能辨別「有人在胡說八道」（someone is talking rot）。福斯特認為，學生要通過挑戰和被挑戰，面對分歧和差異，從中尋找自己的道路。

「請不要沉默無聲，不要在網絡上虛度光陰，要跟其他人接觸，多多發言，讓他人可以從你們身上學東西。」她又鼓勵學生不要怕承擔犯錯的風險，不要怕承認自己是錯的，因這是學習和成長的最佳方式。

↓↓↓ 哈佛大學開學禮校長演辭（節錄） ↓↓↓

+ 3 + 2