【貪食蛇】70磅蟒蛇屢入村莊偷羊食　催吐2小時嘔出原隻88磅山羊

羊圈裏面的羊離奇消失，原來是有一條蛇定期來偷吃。福建泉州市安溪縣一名村民，發現近內羊圈內的羊接連消失，明明每隻噸位十足，重的隨時過百磅，日前他四出尋找失羊，驚見腹部鼓起的大蟒蛇，疑因吞食不久，催吐後突然吐出一隻體重99磅的山羊，而其實該條蟒蛇才僅逾4米長71磅。由於蟒蛇是國家一級保護動物，所以村民只能聯絡公安，以選定區域放生。

福建泉州一條蟒蛇偷吃村民養的羊後被發現，腹部脹起。（微博圖片）

蟒蛇吐出了整隻山羊。（微博圖片）

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羊隻離奇失蹤事件發生於安溪縣蓬萊鎮龍居村，姚姓村民發現近日羊圈裏的羊接連失蹤，涉及的羊隻由幾十磅至上百磅都有。同日上午再有羊隻失蹤，姚村民即和妻子一起上山尋找，結果在山上發現一條逾4米長的蟒蛇，其腹部明顯不尋常地腫脹。

其後有村民報警稱家養的羊被蟒蛇吞下，警方即和森林公安及野生動物救助站的人員出動，發現蟒蛇才剛吞食羊隻不久，遂找來蛇園負責人謝師傅幫蟒蛇催吐，他們將蛇頭置於低處，蛇尾置於高處，然後雙手拿着蛇尾上下搖動。當蛇腹異物離嘴距離1米左右時，再用手按摩蛇腹，前後耗費了超過兩小時，順利將一隻已死的山羊從蛇口擠出來。

蟒蛇被捉到救援站，會擇定時地放生。（微博圖片）

偷吃山羊的蟒蛇體重71磅，但公羊卻有88磅，即以小吃大。森林公安稱蟒蛇是國家一級保護動物，所以村民如發現蟒蛇，均不能擅自捕捉及獵殺，所以現場人員先將蟒蛇帶回安溪野生動物臨時救助站，會選擇合適日子及區域放生。

森林公安同時警告，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金，案情嚴重的案件，刑罰會更重。

有網民質疑為何蟒蛇吞殺羊後還要讓牠吐出來，「這羊吐出來還能要嗎」、「現在肉有多貴」，又有人認為這條蛇不應放生，或應該轉送到動物園，「最起碼也要抓到動物園吧，下一回吞人怎麼辦？」