京劇武旦妝背後竟是氣質美女！　IG眼鏡look迷死網民：戀愛了

大家還記得早前曾經介紹過一位台灣戲曲新星嗎？而本週竟然又是一位京劇正妹！最近有網友在批踢踢表特板以「又一位戲曲姑娘」為題發表了一篇文章，眾鄉民紛紛豎起拇指大讚很可以，讓人不經覺得，該不會在那濃妝豔抹之下，其實每個角色都住著一位俊男美女吧？

先睇睇小珈上京劇妝時嘅英姿！（點圖瀏覽）↓↓↓

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張珈羚，大家都叫她小珈，1991年出生，雙子座，國立台灣戲曲學院畢業，在2010年加入國光劇團，曾演出過多部作品，還在2018年榮獲第五十九屆中國文藝獎章戲劇獎，是一位有氣質也有氣勢的正妹武旦！

卸下妝容的她，有著飄逸的長髮，端正標緻的五官，笑中帶甜，戴上眼鏡也給人另一種清新的感覺。對此網友們表示：

「太美了，應該可以演潘金蓮與西門慶！」

「眼鏡那張，戀愛了！」

「我對京劇也有那麼一點了解。」

「氣質型。」

立即看看卸下京劇妝後迷倒一眾網友的小珈！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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此外除了演劇，她也時常在IG上與粉絲們分享那多采多姿的生活，不管是享受美食、旅行還是扮文青，處處都可以感受到她的氣質美～>///<

而不得不提的是，從一系列渡假美照中，可以看出在那氣質面孔底下，竟然還藏著一副好身材！真是讓人好生羨慕QQ（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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看到這邊大家是不是開始有一點點戀愛的感覺了呢？喔不，偷偷告訴你，其實她已經是個有夫之婦了呢！抱歉打斷你們的幻想，就分享她美美的婚紗照當作賠罪吧……

就分享她美美的婚紗照當作賠罪吧。（IG@wooooow530）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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