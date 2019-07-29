台正妹變「戲曲美女」　上妝前後差別超大　網民稱心底發寒皆因…

近年來台灣人們受到諸多西方文化的薰陶，傳統文化日漸式微，但仍然有那麼一群人在努力著，期許哪天能再度讓傳統文化發揚光大。最近在批踢踢表特板（台灣人氣討論區）有網友以「戲曲姑娘」為題發表了一篇文章，引起了鄉民廣大的迴響，到底發生了什麼事，趕緊讓我們來一探究竟！

許立縈，國立台灣戲曲學院京劇學系畢業，曾出演過多部作品，是戲曲界的閃耀新星。笑容甜美、擁有迷人濃眉大眼睛的她，平常私底下活潑可愛，一說到戲又馬上開啟認真模式。而前面提到「戲曲姑娘」引起諸多鄉民的迴響，原來不是因為太正太漂亮，而是被嚇到？

點圖放大瀏覽許立縈妝前妝後對比！↓↓↓

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網友怎麼說？

「她好像永遠對著你笑，笑得你心底發寒」

「Ｘ，嚇到手機差點掉地上」

「是漂亮但好邪喔= = 很適合演恐怖片」

「點開直接被嚇到……」

但其實戲曲的妝容就是這樣的濃妝，看久了相信大家也會習慣啦！而卸下濃妝的她也的確是個美人胚子，網友紛紛表示「推文不知道怕什麼，明明超正」、「嘴巴真的美」、「明明就很漂亮啊」、「有什麼可怕的，那類型的戲曲就是這樣呀」。

更多許立縈戲曲妝＋日常嚴選美照，大家又覺得是差別很大還是各有各美？（點圖放瀏覽）↓↓↓

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另外除了品嘗美食，立縈更是愛護動物的小天使，給人一種鄰家姊姊的感覺，看到以下圖輯那貓咪幸福的模樣，都要被融化了！

最後在這炎熱的夏天，繼續清涼一「夏」吧！（點圖瀏覽）↓↓↓

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