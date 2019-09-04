5級颶風多利安吹襲巴哈馬　愛心女帶97隻流浪狗回家避難

5級颶風多利安（Dorian）橫掃加勒比海，巴哈馬群島（Bahamas）嚴重受災，造成災難性破壞，當地政府指至少7人喪生，除多處地方變成澤國，大量房屋倒塌，巴哈馬總理形容颶風是「歷史性悲劇」。一名女子為保護街上流浪狗，於是將市內的浪浪都帶回家照顧，最後她接收了97隻流浪狗，獲網民激讚她有愛心。

Chella表示近日受5級颶風多利安吹襲，非常擔心流浪狗在極端天氣下發生意外，遂幫忙盡量接收大量無家可歸的「毛孩」。（「Chella Philips」fb圖片）

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住在巴哈馬拿騷市（Nassau）的女子菲臘斯（Chella Philips）在其為流浪狗發聲的facebook專頁分享多張相片，她表示巴哈馬近日受5級颶風多利安吹襲，區內嚴重水浸，她坦言非常擔心流浪狗在極端天氣下發生意外，遂盡量接收大量無家可歸的「毛孩」。

菲臘斯指，共接收了97隻流浪狗，其中79隻更待在主人房內。她指晚上幾乎沒睡覺，因為牠們輪流大小便，不過仍非常乖巧，「牠們尊重我的睡床，沒有一隻膽敢跳上來」。她續指為了讓毛孩感到舒適，整晚都播放音樂，又給牠們開冷氣。不過她指部分毛孩已生病，故開設眾籌讓有心人幫助一眾毛孩。

Chella指，當日一共接受了97隻流浪狗，晚上幾乎沒睡覺，因為牠們輪流大小便，又在吠叫，不過仍非常乖巧。（「Chella Philips」fb圖片）

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不少網民得知菲臘斯從風災拯救小動物，大讚她超有愛心，更幫了無家可歸的毛孩一大忙，「感激你的付出」、「太好了，我也很擔心流浪狗的情況」、「為流浪動物祈禱，祝福牠們平安」。

菲臘斯稱，很幸運自己所居住的地方沒有收到颶風正面吹襲，但其他島嶼已滿目瘡痍，之後要很長時間才可以完成重建，「其實當地還有很多流浪狗，我感到非常心痛，因為自己無法幫助牠們，只能祈求上天保護一眾毛孩」。

（Facebook、Boredpanda）