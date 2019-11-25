【愛情心理】愛一個人要「無怨無悔」？　呂秋遠：過度體貼是自虐

文：台灣律師 呂秋遠 這位同學，讓我們談談「無怨無悔」這四個字。在我看來，這四個字由愛生恨的多，真正不求回報的少。一開始，或許我們都以為自己可以無私奉獻，但是到後來，這些隱藏的負能量都會爆發，演變成可怕的報復心態。

不少人以為能對伴侶無私奉獻就是真愛，但呂秋遠認為最後仍會產生負面情緒，甚至想報復另一半。（《婚內情》劇照）

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例如現在，你是他女友，兩個人一起創業，但是沒有任何的股份，也沒有任何的報酬，而你，竟然覺得向他開口要錢，是一件很不好意思的事情？

不只是伴侶，或是婚姻，其實所有關係都是如此。當自己以為替對方做多少事，而若干年後回頭一看，自己竟然什麼都沒有，對方卻想無情的離開你，拉扯就免不了，而被甩掉的這一方，就會不斷的想要以各種手段來表現出自己的不甘心。所以，在進入這樣的關係之前，我有些話想要對你說。

1.沒有不求回報這種事，所有的事情，都是要付出代價的。當你「為了愛情」，願意替對方做牛做馬，你的回報，就是愛情，而愛情，是最容易消逝的一樣東西，因為掌握在別人手裡。

2.所有的事情，都可以選擇。當你選擇之後，請不要說你別無選擇。該開口，就要開口，你不是靠空氣、陽光與水，就可以活下來的。

愛情是最容易消逝的一樣東西，因為它掌握在別人手上。（《婚內情》劇照）

3.一起工作，很好，你的身份可以是股東、是總經理、是會計，但是不可以是老闆娘。公司只有一個頭，這個頭叫做老闆，其他的親屬，如果引進公司，又沒有實質貢獻或法定職權，那叫做任人唯親，公司不是養老院，不要拿來作自己人情。

4.如果選擇跟伴侶一起工作，該有的股份要有、該拿的錢不要客氣，薪水照算、紅利照分，不要以為自己無私奉獻叫做愛，那叫做慢性自殺。

5.你如果選擇當家務管理者，請記得為自己準備「隨時可以復出」的條件。或者是，要求給予你適當的報酬，不是家用，是自由處分金，你得要把這些錢存下來，作為以後自己復出的本錢。

6.身為在職場上創業或工作的人，也請你有點自覺，你的伴侶不是讓你拿來當奴隸使用的，該給的請不要等人家來要，這些怨氣是會累積的，請不要當人家是白癡，況且天底下真的沒有白吃的午餐。

7.金錢好賺、人情難還，給錢是最簡單的事情，不要錢的最貴。創業的時候，把伴侶當無償的伙伴使用，以後你要給人家什麼？滿滿的愛？還是滿滿的大平台？

對伴侶有過度的體貼，便會寵壞對方，最終自吃苦果。（《婚內情》劇照）

8.如果另一半把公司股份給他老媽、負責人登記他姐姐、會計交給他弟弟，那你就要有自覺，這家公司，完全跟你無關，你是個奴隸、奴隸、奴隸！因為你連薪水也沒有！

9.其實，關於錢這檔事，你真的要有被討厭的勇氣，請你坦然的告訴他，你很介意跟他要錢這件事，錢，一點也不俗氣，當你跟他要的時候，才是真的俗氣。

10.過度的體貼，叫做自虐，成語稱為姑息養奸，請不要寵壞他以後，再告訴我他真的好壞。他的壞，是你給他機會的。

在伴侶或夫妻的關係裡，無怨無悔，是假的！這四個字，底下都是滿滿的期待與愛，等著以後拿來兌現而已。你，有心理準備了嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）