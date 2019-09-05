台W酒店毒品派對女模死亡　「土豪哥」判刑2年10個月終極上訴失敗

台北W酒店於2016年爆出命案，21歲郭姓模特兒到房間參與毒品性愛派對後死亡，涉事搞手「土豪哥」朱家龍與2名涉案者一度被判監10年。惟案件重審後峰迴路轉，「土豪哥」其後賠錢與死者家屬達成和解，其後案件有新進展，法庭更改控罪，「土豪哥」改判2年10個月。「土豪哥」對判刑仍感不滿而提出上訴，台灣法庭昨日作出終極判決，判定他上訴失敗，需繼續服刑。

「土豪哥」朱家龍向死者家屬賠錢和解後，雖獲大幅減刑，但仍提上訴，最終被法庭駁回。（資料圖片）

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被定罪的「土豪哥」朱家龍現年31歲，同樣涉案的2名男子為蔡逸學及洪聖晏，他們涉在2016年12月3日凌晨起，一連3晚在W酒店提供含有禁藥的軟糖、梅片、K他命、咖啡包和搖頭丸，給予參加派對者服用，到場的21歲郭女因連續混和毒品服用，出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，送院急救後死亡。

案件震動台灣，曾傳出死者遭人灌藥、被害等不同說法，而被指是毒品派對搞手的「土豪哥」，又爆出重金娶網紅、穿需訂造的8XL四角內褲等八卦細節，進一步令案件成為公眾關注焦點。

「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，害郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注。（聯合新聞網提供）

案件曝光後，再傳出死者死前曾向友人發出錄音，提到「妳知道剛剛有多恐怖嗎？就是有個妹，然後她吃完，然後才半顆，才剛吃完沒多久就吐了，結果她又吃，她自己要吃的，然後結果她就撞到牆，很嚴重」。當時死者更語帶顫抖稱有人食完後抽筋，「然後就是...就是...群魔亂舞」，故友人曾懷疑死者是遭人灌藥。

台北地院於一、二審時，以「轉讓禁藥致死罪」判被告10年6個月到4年2個月刑期不等，而「土豪哥」當時獲刑10年。

土豪哥被捕後遭揭妻子為有「東吳正妹」之稱的網紅。

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其後案件有變，因死者身上驗出特殊的PMA毒品，而被告們卻沒驗出同類物質，死者的個人吸毒行為或與其死亡有關，認定判刑理由不充分而發還重審；其間「土豪哥」與死者家屬賠償達成和解，賠償金額介乎300萬至900萬台幣（約75萬至225萬港元）間，而「土豪哥」今年4月改控「轉讓禁藥罪」，判刑2年10個月，而涉案的洪和蔡同被判2年6個月。

「土豪哥」賠償後獲大幅減刑卻仍覺不滿，就刑期再提上訴，至昨日法座作出終極判決，維持原判，駁回其上訴。

（綜合）