【冷血直播】傳嬰兒哭聲　網民勸快去安撫　內地直播主竟重摔孩子

在內地網絡直播盛行，不少網紅為了出名，絞盡腦汁做出各式各樣出位的表演，吸引粉絲看直播和「課金」。不過，貴州一名直播主以「要是我懷孕了娃，打掉算了」為題開直播，期間有小孩在哭的聲音，當網民叫直播主先安撫孩子時，該名直播主竟突然暴怒，拎起孩子往旁邊一丟，更和觀眾吵了起來，讓網民大為吃驚。

直播主竟突然暴怒，拎起孩子，往旁邊一丟。（網上圖片）

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一名徐姓男子上周六（8月31日）晚上看手機直播消磨時間，突然發現有個直播間以「要是我懷孕了娃，打掉算了」為題，好奇點進去，卻發現直播主是名女孩子，背景還有孩子哭泣的聲音，他便留言叫直播主先照顧孩子，其他網民也不停勸說。

沒想到直播主一聽，立刻暴怒，更稱「關你屁事」後，將小孩拎起，直接往旁邊一扔，小孩被重摔後，發出更淒厲的哭聲。徐男發現原來小孩是名嬰兒，相當心疼，不停留言勸阻，但直播主完全沒有安撫小孩的意思，反而將在留言指責她的觀眾們踢出直播間。

直播間以「要是我懷孕了娃，打掉算了」為題。（網上圖片）

網民不滿直播主的做法，向警方舉報，之後這部虐兒直播也於9月2日被刪除，目前無法得知小孩有沒有再受虐，但當地警方已經介入調查。

（微博）