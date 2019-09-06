【求婚大作戰】偷拍女友與戒指不斷「擦身而過」　暖男浪漫滿fun

英國男子奧科羅（Edi Okoro）決定向女友卡莉（Cally）求婚，為了製造驚喜，他偷偷拍下女友與定婚戒指「擦身而過」的每一個畫面，同時靜候求婚的完美時刻，結果一等就等了接近一個月，幸最終可宣布：「我求婚成功了！」

奧科羅上周一（8月26日）將那些「求婚失敗」的照片上載Facebook，其創意求婚方式獲得逾8.9萬個讚好及6.4萬次分享，他留言稱：「終於可以把它（整個求婚故事）放上來了，我就是這樣向卡莉求婚。人們總想以一種能代表自己和情人的方式提出求婚，有人打算快閃，甚至在燭光晚餐預先安排一個『嫁給我』的標誌求婚，但我做不出來，因為我從來都不計劃，我喜歡即興。」

奧科羅形容這使求婚變得更具挑戰性，「當我計劃帶她去度假或吃晚餐，她就知道我將要做的事，因此我隨身帶着戒指，期望求婚的那一刻充滿我的即興風格。我一直在等待合適的時機，某日卡莉差點發現我在沙發上欣賞珍貴的戒指，當刻我忽發奇想，腦海中盡是先前錯失的求婚良機，我覺得該將之記錄下來，於是就變成我多次在她不知情的情況下，拍下她與戒指的合照。」

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「是的，她完全不知道我在照片中做些什麼！我的想法是盡可能拍最多照片，而且情景越來越大膽，直至找到完美的一刻，又或者被發現才正式求婚。」奧科羅說。

上周一（8月31日）奧科羅再次發文表示終於求婚成功，並上載了他與女友的合照，相中女方戴着訂婚戒指，二人臉上展露幸福的笑容，「我們最終訂婚了，不過我並沒有被發現。至於我是如何做到的，那就是另一個故事了！」一眾網友紛紛留言祝福，「多麼美麗的一對情侶」、「這是世界上最足智多謀的事情」、「你們兩個真是太棒了！恭喜你們，希望你們一起幸福生活下去！」。