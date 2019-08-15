旅行求婚前被分手　澳男心碎拋戒指入希臘愛琴海　結果轉角遇到愛

分手後，朋友總會說「下一個會更好」好言安慰，沒想到這是真的！一名澳州男子打算給女友驚喜，悉心籌備希臘之旅，計劃在美景下浪漫求婚，沒想到出發前3個月竟「被分手」，澳男唯有獨自旅行，旅程中更將價值5000澳元（約2.7萬港元）的求婚戒指拋入愛琴海。沒想到，他在這趟療傷之旅最終遇上了真愛。

貝斯里（Brendan Beasley）打算給女友驚喜希臘之旅，旅行前遭無預警分手。（Instagram「besus___」圖片）

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綜合外媒報道，25歲任職電工的貝斯里（Brendan Beasley）來自澳洲悉尼西部的彭里斯（Penrith），2年前為女友準備秘密驚喜，打算到希臘聖托里尼求婚旅行，旅行費用和戒指共花了1萬澳元（約5.3萬港元），惟出發前3個月，女友卻無故分手，令他傷心欲絕，「她一直想在那裏訂婚」。

貝斯里起初不放棄，仍保留着戒指，期待女友回心轉意，可惜不久後，得知她另結新歡，他決定獨自前往希臘散心。旅途中來到一處懸崖時，他狠心地把求婚戒指拋入愛琴海。貝斯里表示當刻如釋重負，「我拋戒指的一刻，感覺好像卸下肩膀上的重擔，像重新找回自己」，他重申自己沒有後悔過。

貝斯里只好獨自前往旅行。（Instagram「besus___」圖片）

為了新女友，他現正考慮搬到加拿大生活。（Instagram「besus___」圖片）

好好向過去說再見後，貝斯里繼續旅程，並遇上了一名加拿大女孩卡珊卓（Kassandra），兩人一拍即合，他為了對方搬到加拿大住了4個月，其後回到澳洲，現正考慮搬到加拿大與卡珊卓一起，並打算在當地石油平台找工作。

（綜合）