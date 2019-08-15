旅行求婚前被分手　澳男心碎拋戒指入希臘愛琴海　結果轉角遇到愛

分手後，朋友總會說「下一個會更好」好言安慰，沒想到這是真的！一名澳州男子打算給女友驚喜，悉心籌備希臘之旅，計劃在美景下浪漫求婚，沒想到出發前3個月竟「被分手」，澳男唯有獨自旅行，旅程中更將價值5000澳元（約2.7萬港元）的求婚戒指拋入愛琴海。沒想到，他在這趟療傷之旅最終遇上了真愛。
貝斯里（Brendan Beasley）打算給女友驚喜希臘之旅，旅行前遭無預警分手。（Instagram「besus___」圖片）
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
綜合外媒報道，25歲任職電工的貝斯里（Brendan Beasley）來自澳洲悉尼西部的彭里斯（Penrith），2年前為女友準備秘密驚喜，打算到希臘聖托里尼求婚旅行，旅行費用和戒指共花了1萬澳元（約5.3萬港元），惟出發前3個月，女友卻無故分手，令他傷心欲絕，「她一直想在那裏訂婚」。
貝斯里起初不放棄，仍保留着戒指，期待女友回心轉意，可惜不久後，得知她另結新歡，他決定獨自前往希臘散心。旅途中來到一處懸崖時，他狠心地把求婚戒指拋入愛琴海。貝斯里表示當刻如釋重負，「我拋戒指的一刻，感覺好像卸下肩膀上的重擔，像重新找回自己」，他重申自己沒有後悔過。
貝斯里只好獨自前往旅行。（Instagram「besus___」圖片）
為了新女友，他現正考慮搬到加拿大生活。（Instagram「besus___」圖片）
在 Instagram 查看這則貼文
So after this video has apparently gone viral over the last couple of days, there's a whole bunch of people throwing in their 2 cents, I've been on the radio, on tv, all over social media platforms, and I’d just like to say from the bottom of my heart, I’d like to take this chance to apologise… to absolutely nobody. #notbhed #2yearslater
好好向過去說再見後，貝斯里繼續旅程，並遇上了一名加拿大女孩卡珊卓（Kassandra），兩人一拍即合，他為了對方搬到加拿大住了4個月，其後回到澳洲，現正考慮搬到加拿大與卡珊卓一起，並打算在當地石油平台找工作。
（綜合）