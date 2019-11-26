呂秋遠授十大相親貼士：唔好為結婚、唔好問收入、最好去麥記

文：台灣律師 呂秋遠 有朋友詢問相親時必須要注意的事項，實在無言以對，因為我實在不喜歡相親。這已經不是《愛情青紅燈》的時代了，還要在那邊「徵筆友，藍天，19歲，職業上班族，興趣是看書聽音樂看電影」是怎樣？

呂秋遠指千萬因為想結婚而去相親。（《剩者為王》劇照）

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到我的臉書來，可以找到的伴侶就一堆，相親到底是怎麼回事？不過基於善良的心，我還是提醒一下，非得相親時，所要注意的眉角：

1.不要因為年紀而去相親：

如果長輩因為覺得你年紀大，而想安排相親，請拒絕。年紀不是重點，心態才是。而且一堆男人喜歡挑剔年紀，什麼太老不能生之類的，何必花時間花錢被人家羞辱。生不生關你屁事啊！你護家盟膩？

2.不要因為想結婚而去相親：

想結婚不是壞事，但是因為想結婚而去相親，肯定是衰事。兩個人都想結婚，所以見幾次面就決定一輩子，請一定要想想，律師費很貴的。

3.不要參加長輩安排的相親：

長輩要安排他朋友的女兒、兒子跟你相親，請勇敢的拒絕。通常他們也是被逼的，而且最後沒在一起，還會破壞兩家感情。

4.不要請長輩一起來相親：

又不是他們要交往，也不是他們要結婚，到底來幹嘛？

台灣律師呂秋遠指如果見幾次面就決定結婚，會很容易離婚收場。（《剩者為王》劇照）

5.不要一直講自己收入多少：

你又不會拿錢給對方花，講自己收入多少要幹嘛？況且，你怎麼知道人家收入比你少？最糟糕的是，講完以後，結婚你就慘了，全部充公是很可憐的。

6.不要只會講自己，多聽聽對方說什麼：

吃飯的時候，可以談政治、可以談宗教，但是就不要只會談自己，而是多談點彼此的興趣，說不定你們一個喜歡川普，一個喜歡希拉蕊，當場翻臉也就不用下一次了。

宗教與政治的歧見，無可妥協，雖然在真愛前面是無所謂的。但就怕你們以後沒有愛，所以先談清楚比較好。

7.不要在高級餐廳相親：

因為付錢的時候，到底要不要AA制，會讓人很煩。最好的地方就是麥當勞，遇到不喜歡聽的話題可以裝作太吵沒聽到，還可以順便觀察他是不是喜歡小孩子。

8.不要只有兩個人參加相親：

一群朋友可以化解無話可說的尷尬，如果覺得旁邊的妹紙或葛格比較正，還可以留下電話或是line。

呂秋遠提供的相親貼士，包括不要參加長輩安排的相親，因通常雙方都是被逼的，如最後沒在一起，還會破壞兩家感情。（《剩者為王》劇照）

9.不要中途逃跑：

有始有終，至少這一次，下次別約就好。中間逃跑是不道德的，就算對方很糟糕，總比結婚跑不了好多了。

10.不要急：我說你啊！你到底為什麼要相親？一個人不快樂，你以為找到另一個人折磨你，就會更開心嗎？你要先讓自己心開花，那個什麼蝴蝶就會來的。這是顛撲不破的真理。

慢慢來，比較快。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）