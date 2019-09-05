頭痛坐關愛座　台女被叫醒讓座起身腳痺　老婦態度逆轉爆驚人金句

該名台灣女網民在討論區Dcard上以「沒想到我能坐博愛座....」為題發文。圖為示意圖。（資料圖片）

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該名台灣女網民在討論區Dcard上以「沒想到我能坐博愛座....」為題發文，表示前幾天因為頭很痛，搭捷運時一般座位都滿了，剛好博愛座有空位，於是先坐下休息，等有老人家上來再讓位就好。網民坐着坐着就睡着了，直到被一位婆婆推醒，對她說：「這是博愛座你不能坐欸，這是給老人坐的！」

樓主聽到立刻站起來，可是因為睡太久導致腳麻，走路有點一拐一拐的，婆婆看到樓主這個樣子嚇了一大跳，連忙叫她繼續坐，表情也從原本生氣變成慈祥的模樣並說：「妳是小兒麻痺就早點說嘛！」婆婆語出驚人讓樓主尷尬不已，她只好再度坐下來，等到她要下車時，也「只能假裝沒事一拐一拐的走出去」。

樓主因為睡太久導致腳麻，走路有點一拐一拐的，想不到婆婆說「妳是小兒麻痺就早點說嘛！」（網上圖片）

帖子讓不少網民爆笑，紛紛留言指「遇到這個情況也不知道該哭還是該開心」、「哈哈哈哈想像這個畫面笑100次」、「學起來了，感恩」，同時也有很多人不能認同「博愛座等於老人座位」的想法，「博愛座最好是給老人坐的啦，就是有這些老人搞得有需要的人都不敢坐」、「上面是寫博愛座還是老人座？有時候我也是無解」、「有些老人明明硬朗得很，卻還硬要需要坐博愛座的人起來，超沒水準。」