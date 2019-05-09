【關愛座】坐捷運講英文迫外籍乘客讓座　台大媽：沒教都不會讓

學好英文的好處多不勝數，還可以用來叫外籍人士讓座！關愛座在香港爭議不斷，連鄰近的台灣亦都一樣，原因之一，是有人濫用這項措施。日前，有台灣網民在捷運目擊一名大媽坐捷運時，站在一名外籍女子面前，狂說英文要求讓座，對方面露微笑起身，豈料大媽坐下後用台語說「沒有教，她都不會」，滿臉自豪。不少網民批評大媽的行為「丟台灣人的臉」，「活這麼久不知什麼是恥字」。

台大媽在捷運上用英語要求外籍乘客讓座，就這是給老人的座位。（fb群組「黑色豪門企業」圖片）

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關愛座原意是希望乘客可以主動讓位予真正有需要人士，不屬義務。有網民在facebook群組「黑色豪門企業」發帖，指責「地方阿姨捷運上搶位置」，事發於本周日（5日），一名年約50歲的大媽在捷運上站着，彎腰用英文和向面前坐的外籍女子要座位，「This is for person who is old. I’m old! You are not!」（這關愛座是讓老人家坐的，我是老人而你不是。）

外籍女子聞言禮貌一笑，準備起身讓座，這時大媽假惺惺說：「I don't ask you to stand up. We don't do this.」（我沒叫你起身，我們不會這樣做的。）見對方仍然站起，她馬上道謝，說「Ok, thank you.」不過，她坐下來不久就用台語說「如果沒有教，她都不會」，恃着對方聽不懂，趁機揶揄那名好心外籍女子。

網民看到帖文後痛批大媽學好英文的目的，竟然是想欺負好心的外國人，紛紛批評她「丟台灣人的臉」、「妳才要教」。而且，有網民認為她「身體硬朗」，根本不是有需要人士，甚至高呼「是時候廢除博愛座（關愛座）了」。

（facebook群組「黑色豪門企業」）