【關愛座】坐捷運講英文迫外籍乘客讓座　台大媽：沒教都不會讓

學好英文的好處多不勝數,還可以用來叫外籍人士讓座!關愛座在香港爭議不斷,連鄰近的台灣亦都一樣,原因之一,是有人濫用這項措施。日前,有台灣網民在捷運目擊一名大媽坐捷運時,站在一名外籍女子面前,狂說英文要求讓座,對方面露微笑起身,豈料大媽坐下後用台語說「沒有教,她都不會」,滿臉自豪。不少網民批評大媽的行為「丟台灣人的臉」,「活這麼久不知什麼是恥字」。

台大媽在捷運上用英語要求外籍乘客讓座,就這是給老人的座位。(fb群組「黑色豪門企業」圖片)

關愛座原意是希望乘客可以主動讓位予真正有需要人士,不屬義務。有網民在facebook群組「黑色豪門企業」發帖,指責「地方阿姨捷運上搶位置」,事發於本周日(5日),一名年約50歲的大媽在捷運上站着,彎腰用英文和向面前坐的外籍女子要座位,「This is for person who is old. I’m old! You are not!」(這關愛座是讓老人家坐的,我是老人而你不是。)

外籍女子聞言禮貌一笑,準備起身讓座,這時大媽假惺惺說:「I don't ask you to stand up. We don't do this.」(我沒叫你起身,我們不會這樣做的。)見對方仍然站起,她馬上道謝,說「Ok, thank you.」不過,她坐下來不久就用台語說「如果沒有教,她都不會」,恃着對方聽不懂,趁機揶揄那名好心外籍女子。

網民看到帖文後痛批大媽學好英文的目的,竟然是想欺負好心的外國人,紛紛批評她「丟台灣人的臉」、「妳才要教」。而且,有網民認為她「身體硬朗」,根本不是有需要人士,甚至高呼「是時候廢除博愛座(關愛座)了」。

