83歲「美洲獅」奶奶愛小鮮肉　8個月50男伴　「都是他們先找我」

美國紐約83歲老婦雷翠吉（Hattie Retroage）年輕的時候是一名舞蹈員，擁有過一段25年的婚姻，她說，雖然兩夫婦性生活非常美滿，但最後還是離婚收場；現時單身的她透露仍很渴望與男性建立親密關係，近年更使用交友程式Tinder來約會年輕男子。

祖母級的雷翠吉有兩名子女，離婚後便開始在不同的報紙登廣告物色年輕的約會對象，且收到不少回信，人數多得甚至要她逐一「試鏡」。雷翠吉說，剛開始約會時只想與對方建立一段長久關係，但現在的取態已經改變，變得很享受身邊不斷出現不同的男伴。

她表示，大約在8個月前開始用Tinder，至今已約會過逾50名男子，其中年紀最小的僅19歲，「到了開房的階段，我才知道對方年紀這麼輕，如果早知道，可能就不會和他發生性關係！」她透露，目前的男伴是33歲的尚恩（Shaun）。

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對於有人經常稱她為「美洲獅」（cougar，意指專找年輕男性發生性行為的年長女子），雷翠吉反辯稱：「我認為『美洲獅』並非凶猛野獸，對我來說，牠們是精緻的動物。我比任何醫生都更了解男性的性器官，而我從不主動接近男人，都是他們先來找我。」

雷翠吉很滿意現在的生活方式，「很感激即使我在這個年齡和階段，仍可隨心所欲地擁有這麼多的情人。我的目標是改變其他人覺得變老很可怕的看法，並將之變成一種令人興奮的事情，一個充滿生命力的冒險。」