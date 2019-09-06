內地客搭機場巴士插隊　反罵被歧視發惡抓傷人　女車長一招KO獲讚

先到先得、排隊上巴士是常識吧，即使是遊客到訪都要遵守規矩。日前有內地客等機場巴士時打尖，被司機要求重新排隊，但他堅持自己無錯，更斥責該名女車長無禮貌並出手弄傷她的手臂。最終女車長決定不開車，急召巴士督察處理糾紛。網民都大讚做得好，「多謝女車長勇於為乘客發聲」。

日前有內地客在等巴士時打尖，被司機要求重新排隊，但他堅持自己無錯，更斥責該名女車長無禮貌並出手弄傷她的手臂。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民前日（4日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」講述事件，指中午時分在旺角雅蘭中心外等候機場巴士，當該路線巴士到站時，一名內地客突然從另一條隊插在機場巴人龍中，稱自己一直在等該路線。女司機見狀即指出他打尖，要求他重新排隊並指出正確位置，但內地客堅持無排錯，還罵女司機無禮︰「你們就是這樣對待中國人嗎？」上車後仍不斷怒罵司機，「又話要投訴個司機，嘈到拆天，明明（司機）一句歧視說話都無講過」。

最後女司機決定停車，急召巴士督察前來處理，又安排下一班車接載車上乘客。內地客欲趁機一同尾隨離開，但女司機阻止，結果被他抓傷手臂，其後警察到場處理。

樓主感激女車長勇於為乘客發聲，又批評該內地客「「尊重係相向㗎大佬，何況你自己唔啱在先，畀人話你就話歧視」。帖文引起熱議，有網民指該站經常發生打尖事件，總有人「扮晒嘢話有排隊」，另有人指「排錯隊都可以衝出嚟，真係面就人哋畀」、「活在自己世界裏，蠻不講理」。有網民就大讚「女車長好嘢！」、「支持你呀！」。