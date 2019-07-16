上錯巴士要求司機中途停車　老伯遭乘客圍插：有冇用個腦諗過？

上錯車第一時間要怎樣做？落車，但卻不是在路中心。日前一名老伯疑因上錯40X號巴士，竟要求司機駛至城門隧道附近時，在中途停車讓他下車，司機拒絕後，老伯疑在巴士上發難，令大批乘客不滿與他對罵，怒斥老伯「有冇用個腦諗過」，最後更需報警求助。短片引起不少網民熱議，批評老伯死不認錯，又建議司機應讓老伯下車，「睇吓佢喺條高速度點返去」。

日前一名老伯疑因搭錯巴士，要求司機中途停車，結果遭乘客圍插。（fb專頁「吐露講」影片截圖）

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facebook專頁「吐露講」日前上載長約54秒的片段，稱一名老伯於沙田登上前往葵涌邨的九巴40X巴士，其間發現自己上錯車，竟強迫司機中途停車，讓他在城門隧道附近下車，司機拒絕後，老伯即發難罵司機，結果遭乘客「圍插」，最後需報警求助，巴士亦停在一旁，全車乘客行程所阻。從片中所見，一名穿白色短袖恤衫及西褲的老伯，在下層與數名乘客對罵，當中老伯表示「關我乜事呀」，亦反問「係咪我報案先？」身穿藍色上衣的年輕乘客即激動稱，「係咪你嘈司機先？」

片段引起不少網民熱議：

老伯表示叫司機停車後，他已走開沒有騷擾司機，乘客指摘對方行車時不得與車長談話，老伯直指「咁你仲想點呀？」年輕乘客即怒斥「你有冇用個腦諗過」、「呢到畀你落車又點？你走到咩？放你喺邊到都危險啦」。至片段結束前，警方仍未到場，未知結局如何，但見到巴士已停泊在高速公路一旁。

片段引起不少網民熱議，紛紛批評老伯不肯認錯，「上錯車怨得邊個」，更認為老伯中途下車非常危險，「上錯車唔會死，但落錯車可能會死」、「比佢落囉，睇吓佢喺條高速度點返去」。

（fb專頁「吐露講」）