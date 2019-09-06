蔡少芬顏值巔峰照熱傳　網民激讚少女感十足　嘆現難覓純天然藝人

近日網上突然瘋傳22年前黎明對鏡頭微笑的一瞬，當年的他被讚是零死角男神。時光或許奪去俊男美女的顏值巔峰，但那些年的照片卻能留住最美的瞬間。黎明的年輕照片，掀起網民談論當年的影星個個各有美態，而且都是純天然，不似得今天的藝人以美顏技術弄得個個像倒模般失去個性，有微博網民曬出收集多時的蔡少芬90年代劇照，有圖有真相力證少女時代的蔡少芬如何美得令人心折，相片隨即被瘋傳談論。

90年代的蔡少芬被讚靚到沊一聲，最後一個古裝角色極經典！ ↓↓↓↓

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微博有網民感嘆歲月不留人，「顏值最巔峰的狀態，就只能維持幾年」，樓主更以現時已回內地發展、以宮廷古裝劇打動不少觀眾的蔡少芬作例子，大讚蔡少芬在90年代步入顏值巔峰，「膠原蛋白充足，眼睛水汪汪的，滿眼都是少女的情緒，完全一副柔弱無骨美人模樣」。

樓主形容當年的蔡少芬時裝古裝兩相宜，後來隨年歲漸長，少女胖消退，面部骨感掩不住，現時成熟了氣質仍好，但卻也回不去當年的驚艷。

不過網民也以蔡少芬為例，勸女生們要接受顏值減退的現實，好過以人工方法勉強維持，「一見不妥即開始打針，最後打到臉又歪又塑料，其實沒必要，不同時期有不同時期的美感，接受並且合理抗衰老就好」。

（微博）

同場加映：那些年的女神，各有美態，個個靚得嚟都唔同樣！

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