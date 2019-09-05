台主持小禎肥師奶變索中女　拍埋隋棠合照　一個共通點震驚網民

在減肥界台灣主持小禎可說是經典人物，本擁有模特兒身型的她，近年因健康問題突然暴肥，目測一度衝擊200磅變身肥師奶，惟她憑堅毅意志控制飲食加運動重回索女陣營十分勵志。近日她與女星隋棠出席活動，網民意外發現兩人的美腿竟然一樣纖瘦，即時瘋傳大感震驚。

一張合照，令網民驚覺小禎和隋棠的大腿，竟然一樣纖細。（fb圖片）

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現年34歲的小禎，是台灣資深主持胡瓜的女兒，波折重重的婚姻及時肥時瘦的身型，同樣備受網民關注。本是模特兒出身，她高佻長得有個性，惟近年因健康問題，突然全身暴漲，主持節目時濃妝闊袍也掩飾不了腫了一圈的身型，惟她亦沒有放棄，持之以恆地靠少吃多動，半年內怒減80磅，令人津津樂道。



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日前從XXL回到XS陣營的她，帶同女兒出席與好友隋棠合辦的服裝品牌活動，並擁着隋棠合照，照片傳到網上後引來瘋傳，只因網民竟然發現，小禎努力維持下，其大腿竟與出名纖瘦的隋棠十樣幼，緊身褲下兩對美腿被讚如「雀仔腳」般十分養眼。