天水圍公園驚現奇閘　有閘如無閘　網民讚嘆：太陽能電筒呀！

天水圍公園最近備受網民關注，有人發現兒童遊樂場外竟出現一道「若有若無」的鐵閘，雖然鐵閘擋住了進入遊樂場的行人路，但只要踏上鐵閘兩旁的草地，一樣可以輕鬆進入遊樂場。不少網民嘲諷鐵閘如同廢物，曲線盛讚是電影《國產凌凌漆》的「太陽能電筒」，又形容是「年道最佳設計」、「守衛真係好深嚴喎」，亦有網民慨嘆「香港真係病得好嚴重」，問到底這道閘有何意義。 康文署回覆《香港01》查詢指，鐵閘於去年颱風山竹襲港期間損毀，工程部門於今年六月中安裝了新鐵閘，惟高度和款式與署方要求有異，遂與有關部門反映及要求更換，他們指會繼續與有關部門跟進。

近日天水圍公園近兒童遊樂場有道「國王的鐵閘」，而居民指每到晚上就會關閘不讓進入，吸引不少網民討論其作用。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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日前有網民發現天水圍公園兒童遊樂場外驚現「國王的鐵閘」，每晚公園會關閘不讓人進入兒童遊樂場，其「門常開」的設計吸引不少網民熱烈討論。從網民貼出的照片，鐵閘僅阻擋進入遊樂場的行人路，但兩旁草地其實有足夠空間讓人進入遊樂場，令鐵閘「有等於無」。

網民紛紛留言笑指鐵閘設計奇怪，「大家搞錯啦，呢件係藝術作品呀」、「設計這道閘的人思想太前衛了，堪稱『閘思想』」、「已經值得頒大紫荊勳章」、「一級天才設計」、「望住呢道閘，真係『好難過』」、「好有用呀，真係諗唔到點入去喔」。

有網民發揮創意更為鐵閘改名，「君子閘」、「國王的鐵閘」、「紙紮鋼門」、「做乜欄」。亦有部分網民批評康文署設施離地，「今次又浪費納稅人嘅錢」、「坐冷氣房嘅人永遠諗嘅嘢同現實係差一大截」。

元朗區議員李月民解釋，鐵閘工程是由建築署外判給承辦商負責，並於2012年曾安裝較矮的鐵閘，用意是禁止市民在特定時間進出遊樂場範圍。（元朗區議員李月民授權圖片）

元朗區議員李月民接受《香港01》查詢時解釋，鐵閘工程是由建築署外判給承辦商負責，公園於2012年曾安裝較矮的鐵閘，用意是禁止市民在特定時間進出遊樂場範圍。

他續指，因為遊樂場建於翠湖居旁，2012年曾有居民投訴每晚凌晨時分，有一批青少年在遊樂場聚集及大聲叫囂、甚至敲打當中的設施，造成嚴重的噪音問題。

康文署及後安排建築署外判工程給承辦商負責，於同年開始安裝較矮的鐵閘，禁止市民在每日晚上11時至早上7時進出遊樂場範圍，如強行闖入即屬違法，管理員會即時報警處理。李月民坦言，鐵閘實際上並無作用，只能象徵禁止的意義。

問到安裝新鐵閘仍「得物無所用」，李月民直言亦覺荒謬，「加高咗都冇用，就算唔封草地，都會有人喺側邊行入去」。他指雖然公園本來禁止踐踏草地，但亦批評署方當時沒考慮清楚整體環境，毅然安裝如此「離地」的設施，變相浪費納稅人金錢，「其實大家真係要諗清楚」。

他續稱近日已向康文署負責經理反映，表明每邊鐵閘都要加闊2米延伸至兩旁草地，對方回應指預計下星期展開修理工程。

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