食米線要求加蔥　侍應黑面刁難亂稱加錢　食客不滿自感如乞兒

潮流興食米線，不少店舖都會在米線中加入蔥花增加香味，一般多蔥少蔥隨客要求。有網民稱日前於土瓜灣一米線店用餐時，多番要求在米線加蔥，惟先後遭兩侍應「黑面」拒絕，有人更指「加蔥須加5蚊」，又對客人「啤到埋單」，令事主大感不滿，直言過程「好似問佢借錢咁，成個乞兒咁」。

有網民稱食米線要求加蔥時，遭侍應黑面拒絕，感到相當不滿。（資料圖片）

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該食客日前於facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」分享用餐的不愉快經歷，稱上周五（30日）到土瓜灣一米線店食晚餐，當米線送到時，他要求一名女侍應「加多少少蔥」，惟遭對方「黑晒口面」拒絕，稱「碗麵入面咪有蔥」。

該網民分享用餐經歷，形容要求加蔥的過程猶如乞兒借錢。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）

樓主其後再問落單男侍應，對方聞言後「兇神惡煞好似想打人咁」回應：「咪加咗畀你囉！」樓主遂稱：「咁我而家想要多啲，得唔得？」男侍應即說「加蔥加5蚊」，樓主反駁光顧十多年都沒有聽過加蔥須加5元，而兩名侍應其後「全情啤住我，啤到我埋單為止」。

樓主大感不滿，形容要求加蔥的過程猶如乞兒借錢，無奈稱：「其實要多少少蔥係咪咁難？好似問佢借錢咁，成個乞兒咁，問佢乞一匙蔥？」

帖文引起該區街坊網民共鳴，直指「啲阿姐係好寸㗎」，「做生意有人走蔥有人多蔥，拉上補下，係咁㗎啦。加蔥要加$5、咁走蔥有無得減$5，呢啲咪輸打贏要」，「其實無、唔畀加，可以講『唔好意思，無得加』，大家講道理，為何要動氣」。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）