日5歲女被虐死案　日記懇求「請原諒我」　母：怕夫報復不敢報警

日本去年3月發生一宗轟動全國的虐兒命案，東京一名5歲女童被父母虐待，捱打捱餓下，終因敗血症死亡，體重僅12.2公斤。案件日前開審，控方讀出女童生前筆記，寫滿對父母道歉的悔過說話，認為自己不夠努力才會被惡劣對待，懇求「拜託原諒我」。案情指，女童父親嫌女兒「太肥」，有時一天只可吃一餐，如不按照規定進食，會動手虐打或潑凍水，因為她「不乖」才會動手教訓。至於母親，律師強調她也是家暴受害者，擔心揭發事件會招來丈夫可怕的報仇，所以默不作聲。

只有5歲的日本女童船戶結愛被父母虐死，當時的體重只剩下12.2公斤。（資料圖片）

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案件發生於去年3月，5歲女童船戶結愛被發現死於東京目黑區家中，她的母親船戶優里（27歲）及繼父船戶雄大（34歲）涉嫌虐死女兒被捕。船戶雄大長期禁錮虐待繼女結愛，除了虐打、不給食物外，更曾逼女兒凌晨4時起床練字、嚴寒下在露台罰站，令她雙腳有嚴重凍傷迹象。

案件於本月4日在東京地方法院開審，控方開庭時朗讀被害女童的筆記，寫滿「請原諒我」、「我會更努力的」等話，希望對父母「懺悔」，「以後不需要爸爸媽媽提醒，我也會自己做好，會比昨天更好，明天一定會做到，請原諒我，拜託原諒我，我真的不會再犯同樣的錯了」、「明天早上我不會再像今天一樣，明天一定會做到的，我會用盡全力讓爸爸媽媽看到我的努力的」。檢察官稱，這些筆記是去年2月8日至27日期間，結愛剛搬到目黑區後寫下的。

女童母親聽到筆記內容及案情陳述後激動痛哭，法院要等她平靜後才繼續。她稱知道丈夫虐待女兒，但不知道他動手打女兒，對於知情不報的指控，她因擔心丈夫會「可怕報復」、「丈夫報復起來很恐怖」，才長期沒揭發女兒被虐一事。

案情指，主導犯案的父親雄大，嫌女兒太胖，每天都要求她減肥，去到後來不給食物，直至女童死亡時，她的體重只有12.2公斤，遠低於同齡兒童平均體重20公斤的標準。據悉，結愛每天早上只喝湯，午餐只吃三分一碗飯和味噌湯、晚餐只吃半碗飯，有時一天只吃一餐，一旦結愛沒按照父親規定進食，就會捱打或被潑冷水。父親辯稱，自己是想令不乖的孩子更努力，才出手教訓，不過後來情緒失控，才變成單純施暴，最後又沒帶女兒到醫院。

母親優里的律師稱，優里也是家暴的長期受害者，身心受創造成很大陰影，在家中屬於被支配角色。船戶雄大的部分會在下月開審。

案件於去年披露後，有傳媒發現結愛一家原居於香川縣，兩度入住當地兒童機構，她們一家去年1月搬去目黑區，按手案件的兒童機構曾於2月家訪，卻未能見到結愛。案件在日本社會引起迴響，許多人要求政府及社福單位關懷及追蹤高風險家庭，避免再有悲劇發生。

（綜合）