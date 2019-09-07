狂踢凳兼瞓走廊　自閉男孩反轉機艙　乘客空姐無歧視仲有暖心舉動

自閉症小朋友比一般人對環境更敏感，家長照顧時不但需要花心機，更可能要面對別人的歧視目光。一名患有自閉症的美國男孩日前與家人乘搭飛機時，因鬧情緒而踢其他乘客的座位，甚至躺在機艙走廊，幸運的是機上乘客及空中服務員得知情況後都沒有責怪男孩，甚至幫忙安撫，令男孩的母親非常感動。她事後於facebook分享該程航班的經歷，感謝曾伸出援手的人，獲得網民瘋傳。

患自閉症的Braysen日前與家人乘飛機時鬧情緒，堅持要睡在走廊地板，令媽媽相當頭痛。（fb「Lori Gabriel」圖片）

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事發上月初，美國媽媽Lori Gabriel與男友帶同9歲長女Bailey及患自閉症的4歲兒子Braysen乘搭聯合航空一班從聖地牙哥（San Diego）飛往休斯敦（Houston）的航班去渡假。其間一向喜歡坐飛機的Braysen突然鬧情緒，在機艙內大吵大鬧，更在走廊來回跑動。面對兒子失控的Lori一度做好被趕下機的準備，「當時我在想，他們會趕我們落機，當日的航班已經滿座，還有一個約20人的候補名單，我預計到最壞情況，如果他們要我們落機我也會理解」。

不過空中服務員沒有將Lori一家趕走，反而詢問他們的情況，得知Braysen患自閉症後便商量如何才能幫他。起飛時，空姐安排Braysen坐於Lori大腿上，由爸爸負責按住他直至安全帶燈號熄滅。Braysen之後仍處於失控狀態，堅持坐在機艙走廊上不願離開，空服見狀沒責罵，反而給他毛氈，又繞道推餐車或持托盤派餐。

然而當Lori以為Braysen能安靜下來時，他竟因喜歡感受機艙地板的震動而故意踢地板，更不慎踢到旁邊一名婦人，幸好對方沒有介意，更友善地表示自己也是空姐，並有一名患有自閉症的朋友，故十分明白Lori的難處。

Lori說，Braysen一向愛搭飛機，沒料當日竟鬧情緒，作出失控行為，令她一度做好被趕下機的準備。（fb「BraysenUnited」圖片）

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當日的航班令Lori（左二）非常難忘，直言「從來沒有這麼多如此善良的陌生人」。（fb「BraysenUnited」圖片）

Braysen之後又走到頭等艙，狂踢其中一名男乘客的座椅，嚇得Lori急急上前道歉，而該名乘客亦表示不介意，更和Braysen擊掌示好，其他乘客亦願意讓他留於頭等艙玩耍。臨下機前，Lori更收到被Braysen不小心踢到的婦人的手寫信，當中寫着：「不要讓任何人令你感覺他為你帶來不便或負擔，他是一個祝福……繼續成為女超人，要知道你和你的家人都是被愛的。」

整程航班的經歷以及手寫信都令Lori非常感動，她事後於fb分享事件，並感謝曾伸出援手的空中服務員及乘客，直言從沒試過獲得這麼多人的體諒，「從來沒有這麼多如此善良的陌生人，這件事告訴我世界上仍有好人，我們像一般人一樣可以做任何事，因為有人願意關心和理解我們」。

（綜合）