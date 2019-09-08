8歲女去藥房買偉哥　被質疑家教有問題　母哭訴心酸真相

威而鋼（偉哥）主要用於增強男性的性能力，不過在河南卻有一名8歲的小女孩自己到藥店購買俗稱「偉哥」的西地那非，引來店員非議，有藥劑師更質疑與家教有關，惟女童母親到場解釋後，才揭開背後令人心痛的故事。

小雅日前自行到藥店購買偉哥，當場引起店內顧客注意。（網上圖片）

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河南省許昌一名8歲女童小雅，日前自行到藥店購買偉哥，當場引起店內顧客注意，後來其母到場解釋，原來，小雅的肺動脈收縮壓過高，但因專門治療的藥物「波生坦片」太貴，無奈下才換成偉哥。而且她必須每天定時服用，一旦停藥就等同窒息，一年至少要服用1095顆。

小雅吃偉哥已經5年多了，隨小雅年齡的增長，醫生更曾表示要加強藥量，但因其家庭經濟難以負擔，最終只能維持一直服用的劑量。

小雅的肺動脈收縮壓過高，但因專門治療的藥物「波生坦片」太貴，無奈下才換成偉哥。（網上圖片）

小雅母親指，她與丈夫月入僅4000元人民幣（約4407港元），但至今已花費40萬元人民幣（約44萬港元）買藥，「擔心有一天自己會湊不出醫藥費」，現在她與丈夫每月都要兼職多份工作才能勉強負擔。

據了解，每天靠偉哥續命的肺動脈高壓患者在內地超過500萬人，其中有41%處於休養狀態，24%無法得到正規治療；患者每年的醫藥費平均約需2萬元至20萬元人民幣不等。

（綜合）