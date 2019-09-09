星級大廚發起「打包行動」　五星級酒店廚餘變狗糧送動物收容所

酒店餐廳、自助餐每日剩下的廚餘多不勝數，阿聯酋阿布扎比星級大廚J Gourmet為了不浪費食物，發起「打包行動」（Doggy Bag Initiative），把一間五星級酒店的廚餘打包再加工變成狗糧，然後送去多間動物收容所，讓一眾無家可歸的狗狗亦能得到溫飽，獲不少網民大讚他超有愛。

阿聯酋阿布扎比星級大廚J Gourmet為了不浪費食物，發起「打包行動」（Doggy Bag Initiative），把一間五星級酒店的廚餘打包再加工變成狗糧。（「Chef J Gourmet」fb圖片）

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來自阿聯酉阿布扎比的星級大廚J Gourmet，近日與當地五星酒店阿布扎比費爾蒙酒店（Fairmont Hotel Abu Dhabi）及動物組織等機構合作。他指酒店餐廳每天用高級食材製成佳餚供給客人，最後卻剩下約100公斤廚餘，令他決意要找出方法解決問題。J Gourmet最後想出「打包行動」（Dog Bag Initiative），每天收集酒店的廚餘並加工處理，然後捐去動物收容所。

諮詢獸醫後，J Gourmet親自處理收集回來的剩食，過程中過瀘所有含芝士、醬汁、香料及甜品等或影響動物健康的食材，最後剩下約30公斤可供狗狗食用的廚餘，通常以米飯、蔬菜、魚、肉類及麵包為主。他會用攪碎機把所有食物製成適合狗狗進食的大小，並把一盆盆狗糧送到各間動物收容所。

J Gourmet到訪收容所視察，查看汪星人對高級版狗糧的喜愛程度及進食份量。（「Chef J Gourmet」fb圖片）

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J Gourmet亦到訪收容所視察，查看汪星人對高級版狗糧的喜愛程度及進食份量，結果令人相當滿意。他解釋，「打包行動」從今年7月開始，陸續有不少酒店加入計劃。獲幫助的動物收容所指，他們非常感激這些酒店的贊助，令本來用作購買食物的開銷可以撥至醫療等用途。

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