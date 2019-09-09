15年連生10子破英國紀錄　第11胎終於追到女　39歲媽：唔會再追喇

很多夫婦都希望生一仔一女，湊成一個「好」字，令家庭更加圓滿。英國蘇格蘭一對夫婦過去15年共生下10名兒子，破了國內紀錄，至上月尾兩人生下第11胎，終於成功「追到女」，夫婦都表示得知懷上女兒時感到非常興奮及驚喜，直言覺得「家庭完整了」。

育鬥10名兒子的英國夫婦上月誕下首名女兒，直言感到非常興奮。（fb「Mum To 10 Boys 」圖片）

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居於蘇格蘭羅斯郡（Ross-shire）的夫婦大衛（David Brett）跟亞莉西斯（Alexis Brett）過去15年間誕下10名兒子，年齡介乎2至17歲，創下英國國內紀錄。上月27日，亞莉西斯於39歲之齡誕下第11胎、兩人的首名女兒卡梅隆（Cameron），她形容得知胎中懷上女生的感覺很奇妙，又指購買粉紅色物品的過程很好玩，「我一直預計我們會迎來另一名男孩，但當我發現她是一個女孩時，我很震驚又很高興，這是一種奇妙的感覺，彷彿家庭完整了」。

大衛和亞莉西斯對於女生出生感到新奇又興奮，笑言購買粉紅色物品的過程很好玩。（fb「Alexis Brett」圖片）

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亞莉西斯又說，以往生產時會等到孩子出生才知其性別，但今次實在感到很好奇，故特意到診所做檢查，形容一度緊張到不敢打開信封，「所有兒子對我來說都很特別，如果迎來另一個男孩我也無所謂，不過我們希望有一個女孩」。雖然「恨女心切」，但兩人強調女兒的出生並非刻意計畫，並稱不會再計畫生孩子，笑言「肯定唔會再追喇」。

兩人均說，女兒到來令一眾兒子的生活都變得不一樣，稱兒子們「表現比平日更乖，試圖保持安靜，以防吵醒她，他們想幫忙抱她和餵她」。大衛笑言起初沒想到會建立一個大家庭，「但我已在有了一個，我很喜歡」，而亞莉西斯過去一直自嘲對避孕方法「免疫」，現時有了女兒，感到家庭已完整，故將考慮接受絕育手術。

（鏡報）