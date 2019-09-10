素食女擅闖農場遇襲浴血　魯莽「救走」兔媽害死90隻幼兔

英國素食主義兼動物權益人士米雅（Mia）上周在其Instagram頻道「Mythical Mia」上載了一段影片，片中她闖進西班牙巴塞羅那（Barcelona）的一個農場，並聲稱成功解放了16隻兔子；警方其後表示，她其實只帶走了14隻兔子，而當地獸醫更指出，由於她的行動過於魯莽，結果反而導致另外約90隻幼兔死亡。

米雅當日與朋友闖入農場「救兔」，不久就與農場主人發生爭執。米雅稱，農場主人嘗試阻止她們離去，行為極野蠻，甚至企圖拿鐵棍襲擊；隨後她報警求助，等了一個小時才在警方護送下離開農場，但警方離開後，農場主人旋即開車追上，將她們逼進一條死路，有人還向她們開槍，打破車窗玻璃，導致她受傷流血，「我全身都是血，就是那些農夫做的！」

網民：難道偷別人東西就不是犯罪？

後來米雅在Instagram稱：「獲救的16隻兔子很幸運，行動之後我們成功回家，但是對牠們來說卻沒有出路。我們只為這16隻兔子找到住所，卻不得不留下數以千計的兔媽媽及幼兔。牠們一生將被困在籠中，唯一的解脫就是被送到屠宰場宰殺，奪取牠們的肉與皮毛。這些兔子還會被濫用於動物實驗，死亡前經歷一輩子的折磨。」

米雅強調要立即停止對動物的作出傷害，「這種不公平已經持續太久了，我們會繼續進入這些設施揭露當中的恐怖，並釋放被困的生物。」然而，許多網友並不認同她的行為，紛留言稱「活該！這就是當賊的下場」、「開槍是犯罪，難道非法入侵、毀壞財產、偷別人的東西就不是犯罪？」

當地一名獸醫指出，在米雅所釋放的兔子中有幾隻是才剛分娩或正哺乳，估計此舉導致約90隻幼兔失去母親，而幼兔因無法自我照顧，最終只能接受安樂死；另外由於米雅的行動太過倉卒，有5隻懷孕的兔子死亡，其他則脊椎斷裂。

巴塞羅那警方發表聲明稱，米雅一行人帶走了14隻兔子，而她們的車窗是受到硬物撞擊而碎裂，並非受槍擊造成。