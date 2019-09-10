澳洲山火持續　樹熊媽媽緊抱兒子以身擋火　背部燒傷坐樹幹待救

澳洲昆士蘭省山火持續，大火除令居民需緊急疏散，亦破壞大批野生動物的家園。當地救援人員日前就於黃金海岸發現動容一幕，一隻樹熊媽媽為了保護親兒，不惜以身擋火，即使背部及耳朵燒傷亦擁着懷中幼熊，盡顯母愛。

澳洲昆士蘭省山火持續，當地救援人員日前拯救一對樹熊母子，樹熊媽媽為了保護親兒，不惜擁着幼熊以身擋火。（fb「Wildcare Australia Inc」圖片）

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澳洲昆士蘭省山火仍未受控，當地山林有多達69處火頭，數千公頃的土地遭到破壞，至少十幾間房屋被夷為平地。大火又摧毀大批野生動物的家園，當中很多動物逃亡時更不幸受傷，甚至死亡。

昆士蘭省警方上周五中午參與救援行動時，在黃金海岸內陸地區甘倫格拉（Canungra）發現一對倖存樹熊母子，母子雙雙坐於一條倒塌的樹幹上，樹熊媽媽伸長雙手，緊緊抱住兒子以作保護。警長華德（Peter Waugh）表示，當時樹熊母子「身邊的所有東西都燒毀了，我們發現牠時，牠看來正倚在兒子的上方，似是保護着兒子」。

樹熊母子被送往當地的野生動物醫院，護理人員將樹熊媽媽及兒子分別命名為「Aislung」及「Rupert」。（Twitter「RSPCAQld」圖片）

樹熊母子其後被送往當地的野生動物醫院，獸醫經檢查後，發現樹熊媽媽背部的毛被燒焦，耳朵亦遭燒傷，但其兒子卻奇蹟地無受傷，「似乎得到媽媽很好的保護」。護理人員將樹熊媽媽及兒子分別命名為「Aislung」及「Rupert」，觀察後認為Rupert沒有大礙，「牠胃口不錯，媽媽則仍有點不習慣，但情況穩定」。

由於當地風勢強勁，達時速50公里，令山火快速蔓延，山林消防處發言人希倫（Kaye Healing）指，消防員為了救火已經筋疲力盡，承受巨大壓力。當地有居民甚至將山火描述為「世界末日」，「就像原子彈爆炸一樣」；政府則指正在接觸受災家庭，將提供所需協助。

有居民疏散時，亦不忘協助拯救動物，如為牠們提供「順風車」，載牠們離開長達10公里的火場，有人救出十多匹由旅館飼養的馬，亦有人接走鄰居家中的2隻羊駝。另有動物組織為不幸因山火而成為孤兒的野生袋鼠及樹熊提供照顧。

（綜合）