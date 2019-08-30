幫爸爸染髮驚變「蠟筆小新」　女網民：快要被逐出家門

不少子女會幫父母染髮，大展孝心～不過一名女網友在Facebook「爆廢公社公開版」PO出一張幫爸爸染髮的照片，只見除了頭髮，連眉毛也被上色了……讓原PO開玩笑說：「我覺得我要被逐出家門了！誰要收留我」照片一出，立刻吸引萬名網友按讚笑翻。

台網友為爸爸染髮竟染成「蠟筆小新」。（Facebook@爆廢公社公開版）

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順便染眉毛

阿爸明明只要染髮.....是一個眉毛順便染一染的概念嗎？

網民大多以為PO主是刻意把染髮劑塗在眉毛上▼▼▼

蠟筆小新是你？

原PO一定是蠟筆小新的粉絲，想把爸爸變成小新吼～～

網民笑稱PO主爸爸是蠟筆小新成人版▼▼▼

以為是胎記...

如果不說是幫爸爸染髮的話，還以為是胎記咧……有網友建議，要不要乾脆全塗黑（誤）

點擊觀看網民點講▼▼▼

鏡子收起來or砸了

話說，爸爸應該還沒照鏡子吼～為了不被趕出家門，建議原PO快將鏡子收好，不然直接打破吧

勸告PO主還是收回全屋的鏡子吧▼▼▼

小心傷到眼睛

不過也有網友提醒，染髮劑都快碰到眼睛了.....太危險了吧

亦有善良的網民不幸災樂禍，反而提醒PO主小心染髮劑會刺激眼睛▼▼▼

父親節剛過不久，原PO就這樣整阿爸，絕對是故意der。不過看到阿爸還笑得出來，應該可以放心不會被逐出家門～BTW，下次不要再給女兒染啦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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