開學日送仔女「上路」　台爸媽甩難爽爆自拍　後排表情十級反差

學校陸陸續續都開學了，許多暑假被一二三寶折磨到不成人形的媽媽們也終於從苦難中解脫，回復朝氣蓬勃的偽（？）單身生活，媽媽開心，想必會露出苦瓜臉的當然就是被丟回學校的孩子們了。有位家有三寶的媽媽近日就分享全家的合照，興奮的表示「終於開學了，媽媽開心到想跳舞」，但他身後小惡魔們的表情實在太厭世，與爸媽形成的極大反差讓許多網友看了忍不住笑翻！

（Facebook@momo00603）

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這對比太強烈（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

媽媽們集體暴風同感

原PO開心的表情也讓其他媽媽們深有感觸，比起關注鬼門關，期盼已久的校門終於打開，真的太令人高興了（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

三兄妹中也有亮點？

強烈對比的照片已經笑翻眾人，而三位兄妹表情雖然看似都很哀怨，不過也有育兒經驗老到的網友眼尖發現，有一位還有心情比YA，估計是剛要開始上學的孩子，也得到媽媽的證實啦～（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

（Facebook@爆怨公社）

看孩子們都如此愁雲慘霧，怎麼感覺有點心疼，不過相信到學校和許久不見的同學玩在一起後，一定很快就忘記傷痛啦～熬過艱難的暑假，各位媽媽們都辛苦了！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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