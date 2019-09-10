小情侶去按摩女友驚見眼火爆一幕　網民憂男友安危：他何其無辜

小情侶一同去按摩，隨時不歡而散。微博有女子要求網民評理，她上載多張照片，顯示一名短裙女技師為其男友服務，過程中有按大腿、騎上身體等較親密動作，直指接受不了。有網民認為是她太敏感，認為其男友無辜，亦有人同意其男友根本不應選女技師。

有女友偷拍技師為男友按摩情況，質疑太親密引網民熱論。（微博圖片）

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這名女生與男友同行按摩，看到身旁短裙女技師為男友服務時，不禁眼火爆，遂偷偷拍下按摩過程，放上網問網民意見。「我想問問大家，能接受對象找這種短裙的按摩嗎？」她又質疑「我在旁邊都這樣，我要是不在旁邊，他們得怎樣啊？」

這個評理帖文，引來網民討論，有人認為技師動作並無不妥，只是女友太敏感，又笑言明知你在旁肯定不會有下文，才懶得作出無謂服務，認為其男友有一個控制狂女友何其無辜。

有人認同女友意見，質疑女技師明知動作很大為何不是穿褲子，又認為過於親密的舉動容易惹人另有想法。有網民一針見血，認為最大責任在男友，「好好的男技師不選，硬要選短裙女技師，最終還要哄女友，抵死了吧！」

（微博）