14歲少女睇片自製爆谷釀爆炸身亡　辦公室小野澄清：絕不是模仿我

山東棗莊兩名少女周哲和彭祥雨上月尾在家模仿網紅短片自製爆谷，點火時意外釀成爆炸，導致嚴重燒傷，其中周哲全身96%的皮膚重度燒傷，最終因感染不治。事後周的父親指相關短片無風險警告，打算與發布短片的平台打官司，至於被指是模仿對象的網紅「辦公室小野」今日終於公開回應，強調涉事少女模仿的絕對不是她的視頻，又稱將為死者家人及另一受傷少女提供協助。

兩名內地少女模仿抖音短片以鐵罐及酒精燈自製爆谷，意外釀爆炸導致嚴重爆傷。（梨視頻截圖）

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少女自製爆谷釀爆炸的意外發生後，不少網民將矛頭直指上載辦公室煮食短片成名的網紅「辦公室小野」，指她前年曾經上載以鐵罐及酒精燈自製爆谷的短片。「辦公室小野」今日早晨於微博發文，回應針對她及其團隊的指控，強調兩名少女出意外絕非由於模仿她的視頻，並上載不同的對比圖，指出自己的短片，無論在拍攝方法、使用的材料都與網絡流傳的短片有所不同。

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她指，雖然意外非因她的短片而起，但不能置身事外，經反省後認為自己不夠警覺，承諾會「嚴格自查」，無限期停止更新，「全面整改」頻道內容，並將所有存在安全隱患的短片下架。她又稱，過往亦有為可能存在安全隱患或需要專業操作的畫面加入「危險操作指示」，「現在看來，這樣的提示還是遠遠不夠的」。

意外中其中一名少女周哲被嚴重燒傷，燒傷面積高達96%。（梨視頻截圖）

「辦公室小野」又表示，「過去這些天，是我一生中的至暗時刻」，對周哲離世感到「心痛，惋惜，痛苦萬分」，承諾會竭盡所能為其家庭以及彭祥雨的後續治療提供幫助。她指，沒有第一時間回應是因怕被說成推卸責任，但認為自己必須澄清，「我內心真的沒有強大到可以默默消化這一切，這可是『殺人犯』的罪名」。

最後，她指如有人提出訴訟，將會「完全尊重法律，全面配合法律機關的調查後裁決」，並稱自己的答案或未能令所有人滿意，但已竭盡全力把影響減至最少，期望網民分辨各種訊息，「不要隨意給人扣上『殺人犯』的帽子」。

（綜合）