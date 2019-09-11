內地網民嘲iPhone 11系列未有5G　「蘋果等一年華為等一周」

果粉們期待已久的iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone Pro Max等新產品，終於在今日（11日）凌晨的蘋果發布會推出。雖然蘋果公司大推3鏡頭的賣點，但內地傳媒則聚焦，蘋果首次將新A13 Bionic芯片與華為的芯片比較，「踩」華為P30 Pro用的芯片不及iPhone。華為剛剛發表了新的「5G芯片麒麟990系列」，稱功能更強大。內地網民群起批評新iPhone，揚言不想買，「看來真的幹不過國產了」，更諷蘋果或明年才推出5G「蘋果等一年華為等一周」，直言為了換5G「必須買華為」，看來今次全力支持國貨的決心很大。

iPhone 11及iPhone 11 Pro系列在今日凌晨的蘋果發布會推出，但有許多內地網民批評比不上國產手機，揚言不買。（蘋果發布會圖片）

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蘋果在今日凌晨的新品發布會中，發布了iPhone 11及iPhone 11 Pro系列，全都使用了全新的A13 Bionic處理器，性能更佳。有內地傳媒發現，在處理器效能比較的環節，蘋果首次將華為產品列出比較，其他用作比較的兩個廠商分別為Samsung Galaxy S10+及Google Pixel 3，將華為視作直接競爭對手，另外又特別強調了新iPhone並不支援內地大力提倡的5G。

近年每次蘋果推出新iPhone，都有人認為設計不吸引不會購買，這次內地網民的關注點，則落到不支援5G上，認為這是極大的缺失。而蘋果將華為芯片列作比較的行為，似乎鼓舞了內地網民，不少人留言認為蘋果開始不敵國貨，「看來幹不過國產了，看了也沒有心動的感覺了」，更揚言「阻止不了我買華為」。

網民笑三鏡頭設計太醜↓↓

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被庫克（Tim Cook）視為賣點的三鏡頭，有網民笑稱華為手機早有三鏡頭，而且那個鏡頭看起來很像「浴霸」（浴室燈），笑稱是「三攝浴霸」，鏡頭排列看起來很醜；不少人亦笑稱三鏡頭像電磁爐及電動剃鬚刀，紛紛發揮瘋狂創意改圖，「新iPhone攝像頭被玩壞了」更火速登上微博熱搜，網民熱烈轉載各種惡搞P圖。

蘋果在發布會上，首次列出華為產品作比較，引來內地網民及傳媒關注。(微博圖片)

內地網民批評iPhone 11↓↓

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除了嫌棄蘋果產品硬件上的不足，內地網民亦自誇愛國，呼籲抵制蘋果，「這錢為什麼不買華為或國產手機……國內各種媒體抹黑中國，其中就有apple的贊助」。其中有人說「想好了，必須買華為」，但有眼利網民發現這條留言有問題，反問：「來自iPhone用戶端？」。

（綜合）