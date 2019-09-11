法國已婚男出差偷食「馬上風」猝死　法院判公司有責任需賠錢

法國一名已婚工程師於出差時偷情，與外遇對象在酒店交歡時意外猝死。工程師家人其後向其所屬公司索償，事件最後鬧上法庭，法庭認為公司確有需要就事件負責，需賠八成薪金至死者退休年齡，即使公司曾多次上訴，法庭仍然維持原判。

該名法國男子為一間鐵路公司的工程師，於出差期間偷情，但馬上風死亡。（GettyImages／視覺中國）

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事件發生於2013年2月，死者姓氏未有披露，只稱呼他為薩維亞（Xavier X）。薩維亞於巴黎的鐵路建築公司TSO工作，一次被派出差期間，他入住盧瓦爾河畔默恩（Meung-sur-Loire）的酒店，在當地遇到一名女子，兩人同往其酒店房間發生性關係，可是薩維亞期間因為心臟病發而命喪於房間內。

薩維亞家人其後向公司索償，惟公司認為死者心臟病發時所做的事，與其工作崗位完全沒有關係，因此拒絕賠償。事件鬧上法庭，法官在庭上指出，只要員工正在完成僱主給予的任務，其間就理應得到僱主提供的所有保護，不論意外與工作有關或只是日常生活行為。

法官表示，只要員工在外地正在完成僱主指派的工作，即使只是日常生活行為都應該受到保護，當中包括性交。（GettyImages／視覺中國）

公司不服法庭裁決，多次提出上訴，但判決仍然一樣。曾經有法官在庭上指明，性行為是日常生活行為的一種，與洗澡吃飯等沒有分別，公司需要就此賠償。法庭在大約10年前亦曾判出案例，只要員工離開工作地點到外地工幹，其間發生的意外都被視作與工作有關。

根據裁決，TSO將需要一直向薩維亞家人支付賠償，金額為薩維亞薪金的八成，直至達到薩維亞的退休年齡，另外亦需要支付退休金。

（綜合）