【餓鬼上身】1歲半女鯨吞白飯　網民爆笑分享子女霸氣大胃王食相

小朋友給人的印象，常常就是胃口不大，去吃放題都不用收錢，不過你知道這只是個誤會嗎？有位爸爸在爆廢公社分享了自己一歲半女兒吃飯的照片，只見圖片中，小女孩左手抱着飯煲、右手拿着飯匙，一口接一口地吃着白飯，讓許多網友看了都大喊：「好療癒啊～」

台爸分享女兒「霸氣食相」，網友都大讚好療癒。（爆廢公社）

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好療癒啊～（即睇網民留言▼）

女兒如此會吃，爸爸口袋要深一點啊XD

不少網友開玩笑說，這孩子一定餓了很多天！也好心提醒爸爸要多賺點錢，才不會被女兒吃垮啊～（即睇網民留言▼）

小孩進食標配：大桶白飯+飯勺？

有很多爸媽也分享自家小孩捧着整鍋白飯的大胃王照，笑稱：「這年紀的孩子超愛白飯，而且都一定要用飯匙吃！」

台爸分享女兒「霸氣食相」竟變大胃王照片大戰▼▼▼

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話說小編我也有小時候抱着大鍋子吃飯的照片，原來不只有我從小就很會吃啊XDD各位家長讓寶貝進食的時候也要注意安全，不要讓他們噎到喔～

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