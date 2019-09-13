「小男孩」食煙睇波惹眾怒　傳媒揭真相　網民尷尬：集體大炒車

在土耳其西北部布爾薩（Bursa）巿周日（8日）的一場慈善足球比賽上，現場攝影師意外拍到一名身穿綠色球衣的「小男孩」在觀眾席上抽煙，身旁還有另一名男童，,有關畫面惹起球迷不滿；後來當地傳媒發現該名「小男孩」原來是一名36歲的父親，坐在他旁邊的是其兒子。真相揭開了，不少網民都形容今次事件是「網絡集體大炒車」。

該場慈善足球賽由土耳其超級聯賽隊伍貝沙（Bursaspor）出戰費倫巴治（Fenerbahce），賽事收益將捐給慈善機構，用以照顧白血病（leukemia）、唐氏綜合症（Down syndrome）或自閉症（Autism）患者。貝沙半場領先2比1，現場攝影師一度將鏡頭從場邊轉向觀眾席，赫然見到一名「小男孩」無視身旁的另一男童，大剌剌地在觀眾席上抽煙。

有關片段及後被放上網，大批網民及球迷紛表達不滿，批評兩名「男童」的父母管教不善，竟放任孩子學壞，小小年紀就吸煙，甚至有人表示要對吸煙男童「起底」，然後警告其父母。

+ 3 + 2

當地傳媒經調查後發現吸煙「小男孩」名叫考庫克（Cocuk），今年已經36歲，是貝沙隊的忠實擁躉，坐在他身旁的是其兒子。真相大白後，網友均坦言哭笑不得，「這是網絡集體大炒車」、「電影《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button）的真人版」、「他大概吃了不老藥」。

不過，雖然考庫克已經成年，但土耳其當局禁止在公共場所包括體育場地內吸煙，因此考庫克仍可能被罰款69土耳其里拉（約125港元）。

Short footage from the game Fenerbahce vs Bursaspor organized to help kids. pic.twitter.com/PKEIhty4Fc — Psikomanjak (@psikomanjak) 2019年9月8日